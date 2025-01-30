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В украинских хранилищах исторический минимум газа, — Попенко

В украинских хранилищах исторический минимум газа, — Попенко

30 января 2025 г. 15:24

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15:24 В украинских хранилищах исторический минимум газа, — Попенко

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15:24 В украинских хранилищах исторический минимум газа, — Попенко

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13:00 Что готовит Трамп для Украины за 100 дней, — эфир День.LIVE

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12:48 Реформа правосудия — нардеп о первом этапе переговоров с ЕС

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10:41 Приводят пьяниц и больных — военный раскритиковал ТЦК

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08:00 Как Украина будет искать ресурсы на поддержку — эфир Ранок.LIVE

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В Украине запасы газа в хранилищах приближаются к историческому минимуму. Сейчас они составляют 10% от общего объема,

Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг заявил Олег Попенко в эфире День.LIVE в четверг, 30 января.

Запасы газа в Украине

"Заходите на сайт и смотрите остатки наших газохранилищ и все. Сейчас 10% от общего объема и это действительно исторический минимум. Нафтогаз действительно может заявлять, что у нас нет проблем. Мы же не знаем, может они сейчас закупят газ по 550-600 долларов и тогда его действительно хватит", — сказал Попенко.

Он отметил, что в таком случае это будет убыток. В то же время стоит вопрос даже не в том, можно ли пройти отопительный сезон, а за чей счет это будет происходить.

"Сколько средств при этом мы дополнительно потратим за бездействие НАК Нафтогаза, которые своевременно не закупили газ по 300 долларов", — добавил эксперт.

По мнению Попенко, нам это грозит огромными убытками в размере 200 долларов на одной тысяче кубов. Также могут отключить от отопления школы и университеты и уменьшить температуру многоквартирным домам.

Ранее мы писали, изменится ли цена на газ для бытовых потребителей в Украине с 1 февраля 2025 года.

Также "Нафтогаз" предупредил украинцев о нововведениях при оплате коммунальных платежей за газ через мобильное приложение "Приват24".

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