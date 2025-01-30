Попенко заявив про загрози у комунальній сфері через мобілізацію

Внаслідок мобілізації в Україні фіксують дефіцит працівників енергетичної та комунальних сфер. Вже з 1 лютого починається інший відбір заброньованих, тому відповідні служби перебувають під ризиком.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі День.LIVE у четвер, 30 січня.

Нестача працівників у комунальній сфері

"Чому ми не можемо вирішити питання бронювання енергетичної та комунальної сфери? У нас до початку повномасштабного вторгнення ситуація з працівниками була критична. Не вистачало близько 48%-50% залежно від регіону", — сказав Попенко.

За його словами, вже на 2023 рік не вистачало до 60% працівників, а згодом на підприємствах залишилося 30-35%. На думку експерта, в такому складі підприємствам складно витримати капітальні ремонти та підтримку подачі опалення.

"Я показував, в яких умовах працюють водоканали і міняють трубу в містах. Там неможливо працювати жінкам", — зауважив Попенко.

Він додав, що проблеми вже відчули на собі низка українських міст:

Житомир — у 2023 році через аварію на колекторі два тижні не було води;

Полтава — у 2024 році аварія у водоканалі залишила третину мешканців без води на місяць;

Суми — величезні борги та занепад водоканалу;

Київ — після прориву тепломережі 450 багатоповерхівок залишилися без тепла.

Раніше Попенко в ефірі День.LIVE повідомив про історичний мінімум запасів газу в українських сховищах.

Також у матеріалі Новини.LIVE повідомляли, чи зміниться ціна на газ для побутових споживачів з 1 лютого 2025 року.