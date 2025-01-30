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Попенко заявив про загрози у комунальній сфері через мобілізацію

Попенко заявив про загрози у комунальній сфері через мобілізацію

30 січня 2025 р. 16:56

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16:56 Попенко заявив про загрози у комунальній сфері через мобілізацію

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19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

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16:56 Попенко заявив про загрози у комунальній сфері через мобілізацію

Text

15:24 В українських сховищах історичний мінімум запасів газу, — Попенко

Text

13:00 Що готує Трамп для України за 100 днів, — ефір День.LIVE

Text

12:48 Реформа правосуддя — нардеп про перший етап переговорів з ЄС

Text

11:20 Як закінчиться війна в Україні — у ЗСУ зробили прогноз

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:41 Приводять п'яниць та хворих — військовий розкритикував ТЦК

Text

08:00 Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

Text

07:57 Наче в гостях — що розповідають ВПО про життя на новому місці

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03:44 Пощастило лише трьом — чому у Києві ВПО не отримують житло

29 січня 2025
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19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

Внаслідок мобілізації в Україні фіксують дефіцит працівників енергетичної та комунальних сфер. Вже з 1 лютого починається інший відбір заброньованих, тому відповідні служби перебувають під ризиком.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі День.LIVE у четвер, 30 січня.

Нестача працівників у комунальній сфері

"Чому ми не можемо вирішити питання бронювання енергетичної та комунальної сфери? У нас до початку повномасштабного вторгнення ситуація з працівниками була критична. Не вистачало близько 48%-50% залежно від регіону", — сказав Попенко.

За його словами, вже на 2023 рік не вистачало до 60% працівників, а згодом на підприємствах залишилося 30-35%. На думку експерта, в такому складі підприємствам складно витримати капітальні ремонти та підтримку подачі опалення.

"Я показував, в яких умовах працюють водоканали і міняють трубу в містах. Там неможливо працювати жінкам", — зауважив Попенко.

Він додав, що проблеми вже відчули на собі низка українських міст:

  • Житомир — у 2023 році через аварію на колекторі два тижні не було води;
  • Полтава — у 2024 році аварія у водоканалі залишила третину мешканців без води на місяць;
  • Суми — величезні борги та занепад водоканалу;
  • Київ — після прориву тепломережі 450 багатоповерхівок залишилися без тепла.

Раніше Попенко в ефірі День.LIVE повідомив про історичний мінімум запасів газу в українських сховищах.

Також у матеріалі Новини.LIVE повідомляли, чи зміниться ціна на газ для побутових споживачів з 1 лютого 2025 року.

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16:56 Попенко заявив про загрози у комунальній сфері через мобілізацію

17:49 Словаччина депортує українця через "загрозу держперевороту"

17:26 До +15 °С — в Укргідрометцентрі назвали найтепліші області завтра

17:25 Забруднення портів Одещини — оголошено тендер на закупівлю бонів

17:24 Удар по Сумах — зросла кількість загиблих

17:12 Помідори на вагу золота — скільки коштують в АТБ, Сільпо та Ашані

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:11 Vodafone здійснив перший у світі космічний відеодзвінок

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16:56 Попенко заявив про загрози у комунальній сфері через мобілізацію

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15:24 В українських сховищах історичний мінімум запасів газу, — Попенко

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13:00 Що готує Трамп для України за 100 днів, — ефір День.LIVE

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12:48 Реформа правосуддя — нардеп про перший етап переговорів з ЄС

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11:20 Як закінчиться війна в Україні — у ЗСУ зробили прогноз

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:41 Приводять п'яниць та хворих — військовий розкритикував ТЦК

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08:00 Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

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07:57 Наче в гостях — що розповідають ВПО про життя на новому місці

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03:44 Пощастило лише трьом — чому у Києві ВПО не отримують житло

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