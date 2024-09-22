Политолог Андрей Бузаров объяснил, почему Telegram не намерены запрещать в Украине

Политолог-международник Андрей Бузаров считает, что речь пока не идет о запрете Telegram в Украине. Впрочем, вводятся серьезные ограничения для использования этой социальной сети, прежде всего для украинских чиновников.

Об этом Бузаров сказал в эфире Новини.LIVE.

Telegram не запретят

"Telegram, как мессенджер, появился после того, как абсолютное большинство пользователей на постсоветском пространстве уже владели аналогами — Viber, WhatsApp и другими", — отметил Бузаров.

Эксперт напомнил, что с самого начала о Telegram мало что слышали в западных странах, жители которых предпочитали других мессенджеров.

"Мессенджер Telegram сразу был назначен прежде всего для жителей постсоветского пространства. В США и Евросоюзе мало кто слышал о Telegram. Там используют WhatsApp, Signal или мессенджер из Facebook", — считает аналитик.

Также Бузаров напомнил, что из-за многочисленных сомнительных историй с Telegram, Украина уже сейчас активно ограничивает пользование им, хотя до полного запрета еще далеко.

"Что же касается Telegram, то это с самого начала было довольно сомнительное изобретение из-за спецификации его использования и многочисленных фактов злому как до вторжения, так и после него. В связи с этим вводятся определенные ограничения, в первую очередь на пользование им украинских чиновников. Хотя о полном запрете речь не идет", — пояснил Бузаров.

Напомним, 20 сентября на заседании Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) было принято решение ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры. Речь идет о служебных устройствах.

Ранее военнослужащий ВСУ заявил, что в его бригаде Telegram для служебных целей не используется. Этот мессенджер только для продвижения публичной информации.