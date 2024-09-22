Політолог Андрій Бузаров пояснив, чому Telegram не мають наміру забороняти в Україні

Політолог-міжнародник Андрій Бузаров вважає, що наразі не йдеться про заборону Telegram в Україні. Втім, запроваджують серйозні обмеження для користування цією соціальною мережею, передусім для українських чиновників.

Про це Бузаров сказав в ефірі Новини.LIVE.

Telegram не заборонять

"Telegram, як месенджер, з'явився після того, як абсолютна більшість користувачів на пострадянському просторі уже володіли аналогами — Viber, WhatsApp та іншими", — зазначив Бузаров.

Експерт нагадав, що від самого початку про Telegram мало що чули у західних країнах, мешканці яких віддавали перевагу іншим месенджерам.

"Месенджер Telegram одразу був призначений передусім для мешканців пострадянського простору. В США та Євросоюзі мало хто чув про Telegram. Там використовують WhatsApp, Signal або ж месенджер з Facebook", — вважає аналітик.

Також Бузаров нагадав, що через багаточисельні сумнівні історії з Telegram, Україна вже зараз активно обмежує користування ним, хоч до повної заборони ще далеко.

"Що ж стосується Telegram, то це з самого початку був доволі сумнівний винахід через спецbфіку його використання та багаточисельних фактів злfму як до вторгнення, так і після нього. В зв'язку з цим запроваджуються певні обмеження, в першу чергу на користування ним українських чиновників. Хоча про повну заборону не йдеться", — пояснив Бузаров.

Нагадаємо, 20 вересня під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) було прийнято рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури. Йдеться про службові пристрої.

Раніше військовослужбовець ЗСУ заявив, що в його бригаді Telegram для службових цілей не використовується. Цей месенджер тільки для просування публічної інформації.