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Подоляк о переговорах с Россией — эфир День.LIVE

Подоляк о переговорах с Россией — эфир День.LIVE

2 января 2025 г. 13:00

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13:55 Эксперт прокомментировал угрозы Словакии по электроснабжению

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13:16 Остановка транзита газа — Кучеренко назвал трудности для Украины

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13:00 Подоляк о переговорах с Россией — эфир День.LIVE

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08:00 Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

1 января 2025
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18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

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08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

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02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
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23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

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22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

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19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

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13:55 Эксперт прокомментировал угрозы Словакии по электроснабжению

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13:16 Остановка транзита газа — Кучеренко назвал трудности для Украины

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13:00 Подоляк о переговорах с Россией — эфир День.LIVE

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08:00 Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

1 января 2025
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18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

Text

08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

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19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Сегодня, 2 января, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных вопросов. В частности, пронализируем заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о переговорах с Российской Федерцией.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • Повышение налогов, платные медицинские услуги, прекращение транзита газа. Что изменилось в Украине с 1 января 2025;
  • Зарплаты чиновников выросли на 60% в 2024 году. И в 3,4 раза превышают средний уровень по Украине;
  • Коррупция, убийство и тендеры: самые громкие уголовные дела в Украине за год;
  • Зеленский: не нужно бояться Украины в Европе, нужно делать все, чтобы там не было РФ; — ООН раскритиковала мобилизацию в Украине;
  • Переговоров об окончании войны быть не может, — Подоляк.

Гости сегодняшнего эфира:

  • главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс;
  • глава Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк;
  • политтехнолог Олег Постернак;
  • начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников;
  • политолог Олег Саакян;
  • глава правления Сети защиты национальных интересов "АНТС", народный депутат Украины VIII созыва Анна Гопко.

Ранее мы писали, что Подоляк высказался об обещаниях президента США Дональда Трампа закончить войну и переговоры между Украиной и Россией.

Напомним, некоторые западные СМИ обнародовали политические прогнозы. Так, The Financial Times предполагает, что в 2025 году между Украиной и Россией наступит мир.

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13:57 Импорт электроэнергии в Украине вырос более чем в пять раз

13:51 Зеленский встретился с главами МИД и Минагрополитики

13:48 ВСУ поставили рекорд по уничтожению оккупантов в 2024 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:39 Диденко предупредила украинцев о похолодании завтра

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