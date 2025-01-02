Подоляк о переговорах с Россией — эфир День.LIVE

Сегодня, 2 января, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных вопросов. В частности, пронализируем заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о переговорах с Российской Федерцией.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

Повышение налогов, платные медицинские услуги, прекращение транзита газа. Что изменилось в Украине с 1 января 2025;

Зарплаты чиновников выросли на 60% в 2024 году. И в 3,4 раза превышают средний уровень по Украине;

Коррупция, убийство и тендеры: самые громкие уголовные дела в Украине за год;

Зеленский: не нужно бояться Украины в Европе, нужно делать все, чтобы там не было РФ; — ООН раскритиковала мобилизацию в Украине;

Переговоров об окончании войны быть не может, — Подоляк.

Гости сегодняшнего эфира:

главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс;

глава Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк;

политтехнолог Олег Постернак;

начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников;

политолог Олег Саакян;

глава правления Сети защиты национальных интересов "АНТС", народный депутат Украины VIII созыва Анна Гопко.

Ранее мы писали, что Подоляк высказался об обещаниях президента США Дональда Трампа закончить войну и переговоры между Украиной и Россией.

Напомним, некоторые западные СМИ обнародовали политические прогнозы. Так, The Financial Times предполагает, что в 2025 году между Украиной и Россией наступит мир.