Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Сьогодні, 2 січня, в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих питань. Зокрема, проналізуємо заяву радник голови Офісу президента Михайла Подоляка щодо переговорів з Російською Федерцією.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

Підвищення податків, платні медичні послуги, припинення транзиту газу. Що змінилось в Україні з 1 січня 2025 року;

Зарплати чиновників зросли на 60% у 2024-му. І в 3,4 рази перевищують середній рівень по Україні;

Корупція, вбивство і тендери: найгучніші кримінальні справи в Україні за рік;

Зеленський: не треба боятися України в Європі, треба робити все, щоб там не було РФ; — ООН розкритикувала мобілізацію в Україні;

Переговорів про закінчення війни не може бути, — Подоляк.

Гості сьогоднішнього ефіру:

головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;

голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк;

політтехнолог Олег Постернак;

Начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков;

политолог Олег Саакян;

голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС", народна депутатка України VIII скликання Ганна Гопко.

Раніше ми писали, що Подоляк висловився щодо обіцянок президента США Дональда Трампа закінчити війну та переговорів між Україною і Росією.

Нагадаємо, деякі західні ЗМІ оприлюднили політичні прогнози. Так The Financial Times припускає, що у 2025 році між Україною та Росією настане мир.