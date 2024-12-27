Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Інавгурація новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відбудеться 20 січня 2025 року. Водночас існують занепокоєння стосовно рішень нового голови Білого Дому під час його каденції.

Що чекає Україну за президентства Трампа, як Вашингтон готується до Дня Інавгурації, який вже за кілька тижнів та чи втримає США лідерство у світі — про це розповів американський тіньовий сенатор Пол Штраус в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Прогнози щодо президентства Трампа

Сенатор демократ з Округу Колумбія розповів про випробування, які чекають США під час другого президентства Дональда Трампа. Він має занепокоєння щодо абсолютності влади, яку матиме 47-й президент, адже контроль над Сенатом та палатою представників вже наступного року буде за республіканцями.

Також Штраус спрогнозував зміну риторики та політики, яка однозначно буде відмінною від нинішнього уряду у США.

Щодо підтримки від США для України, які сенатор адвокатує ще з 2014 року, — то ситуація зі зміною адміністрації також буде іншою. Він рекомендує готуватись до плідної роботи.

"Незалежно від президента, серце американського народу завжди з народом України у його боротьбі за свободу та демократію", — наголосив Штраус.

Раніше Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні. Також новий американський президент хоче запобігти Третій світовій війні.

Видання Reuters писало, що Трамп визначився, хто обійме посади заступників міністра оборони США.