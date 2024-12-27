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Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

27 грудня 2024 р. 19:00

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19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

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19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Text

17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Text

13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

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Text

12:18 Романенко пояснив, чому РФ направила підбитий літак через море

Text

11:20 Закон про декриміналізацію СЗЧ лише погіршив ситуацію, — психолог

Text

10:15 Ризик прориву окупантів на Дніпропетровщину — чи є загроза

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09:50 У ЗСУ заявили, що втрати Росії значно перевищують темпи набору

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Інавгурація новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відбудеться 20 січня 2025 року. Водночас існують занепокоєння стосовно рішень нового голови Білого Дому під час його каденції.

Що чекає Україну за президентства Трампа, як Вашингтон готується до Дня Інавгурації, який вже за кілька тижнів та чи втримає США лідерство у світі — про це розповів американський тіньовий сенатор Пол Штраус в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Прогнози щодо президентства Трампа

Сенатор демократ з Округу Колумбія розповів про випробування, які чекають США під час другого президентства Дональда Трампа. Він має занепокоєння щодо абсолютності влади, яку матиме 47-й президент, адже контроль над Сенатом та палатою представників вже наступного року буде за республіканцями.

Також Штраус спрогнозував зміну риторики та політики, яка однозначно буде відмінною від нинішнього уряду у США.

Щодо підтримки від США для України, які сенатор адвокатує ще з 2014 року, — то ситуація зі зміною адміністрації також буде іншою. Він рекомендує готуватись до плідної роботи.

"Незалежно від президента, серце американського народу завжди з народом України у його боротьбі за свободу та демократію", — наголосив Штраус.

Раніше Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні. Також новий американський президент хоче запобігти Третій світовій війні.

Видання Reuters писало, що Трамп визначився, хто обійме посади заступників міністра оборони США. 

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19:14 Виключали з обліку — на Харківщині викрили схему в ТЦК та ВЛК

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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