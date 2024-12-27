Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Инаугурация новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. В то же время существуют опасения относительно решений нового главы Белого Дома во время его каденции.

Что ждет Украину при президентстве Трампа, как Вашингтон готовится ко Дню инаугурации, который уже через несколько недель и удержит ли США лидерство в мире — об этом рассказал американский теневой сенатор Пол Штраус в интервью для Новини.LIVE.

Прогнозы относительно президентства Трампа

Сенатор демократ из Округа Колумбия рассказал об испытаниях, которые ждут США во время второго президентства Дональда Трампа. У него есть беспокойства относительно абсолютности власти, которую будет иметь 47-й президент, ведь контроль над Сенатом и палатой представителей уже в следующем году будет за республиканцами.

Также Штраус спрогнозировал изменение риторики и политики, которая однозначно будет отличной от нынешнего правительства в США.

Что касается поддержки от США для Украины, которые сенатор адвокатирует еще с 2014 года, то ситуация со сменой администрации также будет другой. Он рекомендует готовиться к плодотворной работе.

"Независимо от президента, сердце американского народа всегда с народом Украины в его борьбе за свободу и демократию", — подчеркнул Штраус.

Ранее Трамп пообещал остановить войну в Украине. Также новый американский президент хочет предотвратить Третью мировую войну.

Издание Reuters писало, что Трамп определился, кто займет должности заместителей министра обороны США.