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Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

27 декабря 2024 г. 19:00

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19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

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19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

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17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

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13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

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13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

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12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

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11:20 Закон о декриминализации СОЧ только усугубил ситуацию, — психолог

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10:15 Риск прорыва оккупантов на Днепропетровщину — есть ли угроза

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09:50 В ВСУ заявили, что потери РФ значительно превышают темпы набора

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08:55 Провести выборы в мае технически нереально — объяснение эксперта

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19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

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19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Text

13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

Text

11:20 Закон о декриминализации СОЧ только усугубил ситуацию, — психолог

Text

10:15 Риск прорыва оккупантов на Днепропетровщину — есть ли угроза

Text

09:50 В ВСУ заявили, что потери РФ значительно превышают темпы набора

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08:55 Провести выборы в мае технически нереально — объяснение эксперта

Инаугурация новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. В то же время существуют опасения относительно решений нового главы Белого Дома во время его каденции.

Что ждет Украину при президентстве Трампа, как Вашингтон готовится ко Дню инаугурации, который уже через несколько недель и удержит ли США лидерство в мире — об этом рассказал американский теневой сенатор Пол Штраус в интервью для Новини.LIVE.

Прогнозы относительно президентства Трампа

Сенатор демократ из Округа Колумбия рассказал об испытаниях, которые ждут США во время второго президентства Дональда Трампа. У него есть беспокойства относительно абсолютности власти, которую будет иметь 47-й президент, ведь контроль над Сенатом и палатой представителей уже в следующем году будет за республиканцами.

Также Штраус спрогнозировал изменение риторики и политики, которая однозначно будет отличной от нынешнего правительства в США.

Что касается поддержки от США для Украины, которые сенатор адвокатирует еще с 2014 года, то ситуация со сменой администрации также будет другой. Он рекомендует готовиться к плодотворной работе.

"Независимо от президента, сердце американского народа всегда с народом Украины в его борьбе за свободу и демократию", — подчеркнул Штраус.

Ранее Трамп пообещал остановить войну в Украине. Также новый американский президент хочет предотвратить Третью мировую войну.

Издание Reuters писало, что Трамп определился, кто займет должности заместителей министра обороны США.

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19:31 Основатель провластной партии Грузии оказался под санкциями США

19:28 Украина получила 485 млн долларов от США и Всемирного банка

19:17 Доказательства причастности РФ — Зеленский о катастрофе в Актау

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:14 Исключали с учета — на Харьковщине разоблачили схему в ТЦК и ВВК

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17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

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13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

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13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

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10:15 Риск прорыва оккупантов на Днепропетровщину — есть ли угроза

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08:55 Провести выборы в мае технически нереально — объяснение эксперта