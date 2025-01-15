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План Трампа по Украине и мобилизация молодежи — эфир Ранок.LIVE

План Трампа по Украине и мобилизация молодежи — эфир Ранок.LIVE

15 января 2025 г. 8:36

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08:36 План Трампа по Украине и мобилизация молодежи — эфир Ранок.LIVE

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01:30Снизят мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

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00:02 Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

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17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

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16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

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15:14 ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину

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13:07 Храпчинский назвал впечатляющее количество ударов по РФ за 2024

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13:00 Подход Трампа к войне и атака дронов в РФ — эфир День.LIVE

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12:25 Демченко назвал, какие задачи выполняют вражеские ДРГ

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12:06 Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

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08:36 План Трампа по Украине и мобилизация молодежи — эфир Ранок.LIVE

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01:30 Снизят мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

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00:02 Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

14 января 2025
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17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

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16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

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15:14 ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину

Text

13:07 Храпчинский назвал впечатляющее количество ударов по РФ за 2024

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13:00 Подход Трампа к войне и атака дронов в РФ — эфир День.LIVE

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12:25 Демченко назвал, какие задачи выполняют вражеские ДРГ

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12:06 Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим результаты визита министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев. Также узнаем, получит ли Украина ракеты Taurus.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира:

  • Снижение мобилизационного возраста: президент поставил точку в дискуссиях
  • Уровень подготовки солдат КНДР

Гости эфира:

  • военный аналитик Евгений Дикий
  • президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада" Дмитрий Васильев
  • главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус
  • народный депутат от фракции "Батьківщина" Сергей Евтушок
  • политтехнолог Руслан Рохов
  • директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга

Напомним, 14 января Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

А народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что снижение мобилизационного возраста до 18 лет не имеет ни стратегического обоснования, ни поддержки среди парламентариев.

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09:12 Фицо отреагировал на отказ школьника пожимать руку президенту

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:03 ФЛП столкнулись с проблемой из-за закрытия 31 декабря — детали

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