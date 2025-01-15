План Трампа по Украине и мобилизация молодежи — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим результаты визита министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев. Также узнаем, получит ли Украина ракеты Taurus.

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Другие темы эфира:

Снижение мобилизационного возраста: президент поставил точку в дискуссиях

Уровень подготовки солдат КНДР

Гости эфира:

военный аналитик Евгений Дикий

президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада" Дмитрий Васильев

главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус

народный депутат от фракции "Батьківщина" Сергей Евтушок

политтехнолог Руслан Рохов

директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга

Напомним, 14 января Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

А народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что снижение мобилизационного возраста до 18 лет не имеет ни стратегического обоснования, ни поддержки среди парламентариев.