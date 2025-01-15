План Трампа по Украине и мобилизация молодежи — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим результаты визита министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев. Также узнаем, получит ли Украина ракеты Taurus.
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Другие темы эфира:
- Снижение мобилизационного возраста: президент поставил точку в дискуссиях
- Уровень подготовки солдат КНДР
Гости эфира:
- военный аналитик Евгений Дикий
- президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада" Дмитрий Васильев
- главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус
- народный депутат от фракции "Батьківщина" Сергей Евтушок
- политтехнолог Руслан Рохов
- директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга
Напомним, 14 января Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
А народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что снижение мобилизационного возраста до 18 лет не имеет ни стратегического обоснования, ни поддержки среди парламентариев.