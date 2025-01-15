План Трампа по Україні і мобілізація молоді — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо результати візиту міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса до Києва. Також дізнаємося, чи отримає Україна ракети Taurus.
Подивитися ефір можна за посиланням.
Інші теми ефіру:
- Зниження мобілізаційного віку: президент поставив крапку в дискусіях
- Рівень підготовки солдатів КНДР
Гості ефіру:
- військовий аналітик Євген Дикий
- президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада" Дмитро Васильєв
- головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус
- народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок
- політтехнолог Руслан Рохов
- директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга
Нагадаємо, 14 січня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.
А народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що зниження мобілізаційного віку до 18 років не має ні стратегічного обґрунтування, ні підтримки серед парламентарів.