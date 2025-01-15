План Трампа по Україні і мобілізація молоді — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо результати візиту міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса до Києва. Також дізнаємося, чи отримає Україна ракети Taurus.

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Інші теми ефіру:

Зниження мобілізаційного віку: президент поставив крапку в дискусіях

Рівень підготовки солдатів КНДР

Гості ефіру:

військовий аналітик Євген Дикий

президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада" Дмитро Васильєв

головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус

народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок

політтехнолог Руслан Рохов

директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга

Нагадаємо, 14 січня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

А народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що зниження мобілізаційного віку до 18 років не має ні стратегічного обґрунтування, ні підтримки серед парламентарів.