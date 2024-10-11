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Повышение налогов и вошли ли войска КНДР в Украину — эфир Ранок.LIVE

Повышение налогов и вошли ли войска КНДР в Украину — эфир Ранок.LIVE

11 октября 2024 г. 8:00

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08:00 Повышение налогов и вошли ли войска КНДР в Украину — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2024
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21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

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19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

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18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

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17:50 План победы Зеленского и жуткий ураган в США — эфир Вечір.LIVE

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16:07 Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

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15:18 После воздушной тревоги депутаты не вернулись на заседание ВР, — Гончаренко

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13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

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12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

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10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

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08:00 Повышение налогов и вошли ли войска КНДР в Украину — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2024
Text

21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

Text

19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

Text

18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

Text

17:50 План победы Зеленского и жуткий ураган в США — эфир Вечір.LIVE

Text

16:07 Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:18 После воздушной тревоги депутаты не вернулись на заседание ВР, — Гончаренко

Text

13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

Text

12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

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10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

Северная Корея, вероятно, отправила свои войска на войну против Украины и разместила их вместе с русскими. Они могут помогать оккупантам в запуске баллистических ракет KN-23.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Главными темами эфира Ранок.LIVE 11 октября станут:

  • Верховная Рада приняла закон об историческом повышении налогов;
  • в российском плену погибла украинская журналистка Виктория Рощина;
  • действительно ли Северная Корея развернула свои войска в Украине.

Гостями прямого эфира Ранок.LIVE сегодня станут:

  • кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
  • председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин;
  • экономический эксперт Анатолий Кинах;
  • Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, Министр экономики Украины (2007г) Зиновий Свереда;
  • народный депутат Украины, член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта, "Слуга Народа" Георгий Мазурашу;
    народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;
  • дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • председатель подкомитета по вопросам рынка капиталов, других регулируемых рынков, ценных бумаг и производных финансовых инструментов (деривативы) Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Николаенко;
  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев.

Во время заседания ВР приняла решение согласно которому иностранцы и люди без гражданства могут подписывать контракт с ВСУ.

Ранее мы писали, что после воздушной тревоги нардепы массово не вернулись на заседание Верховной Рады. В то время продолжалось важное голосование.

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09:09 Россия перебросила войска в Курскую область — Сырский объяснил, чем это выгодно

08:58 Масштабный ураган Милтон во Флориде — миллионы людей без света, есть погибшие

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:50 Киевлян предупредили об опасном погодном явлении, которое движется на столицу

08:37 В Киеве мужчина швырнул собаку о землю и сломал ей ребра — суд вынес приговор

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19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

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15:18 После воздушной тревоги депутаты не вернулись на заседание ВР, — Гончаренко

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13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

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