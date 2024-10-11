Повышение налогов и вошли ли войска КНДР в Украину — эфир Ранок.LIVE

Северная Корея, вероятно, отправила свои войска на войну против Украины и разместила их вместе с русскими. Они могут помогать оккупантам в запуске баллистических ракет KN-23.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Главными темами эфира Ранок.LIVE 11 октября станут:

Верховная Рада приняла закон об историческом повышении налогов;

в российском плену погибла украинская журналистка Виктория Рощина;

действительно ли Северная Корея развернула свои войска в Украине.

Гостями прямого эфира Ранок.LIVE сегодня станут:

кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;

председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин;

экономический эксперт Анатолий Кинах;

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, Министр экономики Украины (2007г) Зиновий Свереда;

народный депутат Украины, член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта, "Слуга Народа" Георгий Мазурашу;

народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;

народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко; дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;

политтехнолог Руслан Рохов;

председатель подкомитета по вопросам рынка капиталов, других регулируемых рынков, ценных бумаг и производных финансовых инструментов (деривативы) Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Николаенко;

военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев.

Во время заседания ВР приняла решение согласно которому иностранцы и люди без гражданства могут подписывать контракт с ВСУ.

Ранее мы писали, что после воздушной тревоги нардепы массово не вернулись на заседание Верховной Рады. В то время продолжалось важное голосование.