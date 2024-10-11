Повышение налогов и вошли ли войска КНДР в Украину — эфир Ранок.LIVE

Северная Корея, вероятно, отправила свои войска на войну против Украины и разместила их вместе с русскими. Они могут помогать оккупантам в запуске баллистических ракет KN-23.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Главными темами эфира Ранок.LIVE 11 октября станут:
- Верховная Рада приняла закон об историческом повышении налогов;
- в российском плену погибла украинская журналистка Виктория Рощина;
- действительно ли Северная Корея развернула свои войска в Украине.
Гостями прямого эфира Ранок.LIVE сегодня станут:
- кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
- председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин;
- экономический эксперт Анатолий Кинах;
- Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, Министр экономики Украины (2007г) Зиновий Свереда;
- народный депутат Украины, член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта, "Слуга Народа" Георгий Мазурашу;
народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;
- дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
- политтехнолог Руслан Рохов;
- председатель подкомитета по вопросам рынка капиталов, других регулируемых рынков, ценных бумаг и производных финансовых инструментов (деривативы) Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Николаенко;
- военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев.
Во время заседания ВР приняла решение согласно которому иностранцы и люди без гражданства могут подписывать контракт с ВСУ.
Ранее мы писали, что после воздушной тревоги нардепы массово не вернулись на заседание Верховной Рады. В то время продолжалось важное голосование.