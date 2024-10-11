Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Підвищення податків та чи зайшли війська КНДР в Україну — ефір Ранок.LIVE arrow
Підвищення податків та чи зайшли війська КНДР в Україну — ефір Ранок.LIVE

Підвищення податків та чи зайшли війська КНДР в Україну — ефір Ранок.LIVE

11 жовтня 2024 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Підвищення податків та чи зайшли війська КНДР в Україну — ефір Ранок.LIVE

10 жовтня 2024
Text

21:41 Нардеп Волинець пропонує підвищити мінімальну зарплату у бюджеті-2025

Text

19:52 Камельчук пояснив, чи скасують підвищення податків після завершення війни

Text

18:53 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні

Text

17:50 План перемоги Зеленського та моторошний ураган у США — ефір Вечір.LIVE

Text

16:07 Гончаренко пояснив, чому Україна залучає до лав ЗСУ офіцерів-іноземців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:18 Після повітряної тривоги депутати не повернулися на засідання ВР, — Гончаренко

Text

13:00 Заява Зеленського про кінець війни та Угорщина проти України — ефір День.LIVE

Text

12:58 Депутата пояснив, у чому проблема мобілізації чоловіків від 18 до 25 років

Text

10:20 Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

Text

08:00 Підвищення податків та чи зайшли війська КНДР в Україну — ефір Ранок.LIVE

10 жовтня 2024
Text

21:41 Нардеп Волинець пропонує підвищити мінімальну зарплату у бюджеті-2025

Text

19:52 Камельчук пояснив, чи скасують підвищення податків після завершення війни

Text

18:53 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні

Text

17:50 План перемоги Зеленського та моторошний ураган у США — ефір Вечір.LIVE

Text

16:07 Гончаренко пояснив, чому Україна залучає до лав ЗСУ офіцерів-іноземців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:18 Після повітряної тривоги депутати не повернулися на засідання ВР, — Гончаренко

Text

13:00 Заява Зеленського про кінець війни та Угорщина проти України — ефір День.LIVE

Text

12:58 Депутата пояснив, у чому проблема мобілізації чоловіків від 18 до 25 років

Text

10:20 Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

Північна Корея, ймовірно, відправила свої війська на війну проти України та розмістила їх разом із російськими. Вони можуть допомагати окупантам у запуску балістичних ракет KN-23.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Головними темами ефіру Ранок.LIVE 11 жовтня стануть:

  • Верховна Рада ухвалила закон про історичне підвищення податків;
  • у російському полоні загинула українська журналістка Вікторія Рощина;
  • чи справді Північна Корея розгорнула свої війська в Україні.

Гостями прямого ефіру Ранок.LIVE сьогодні стануть:

  • кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин;
  • економічний експерт Анатолій Кінах;
  • Президент Українського союзу промисловців і підприємців, Міністр економіки України (2007р) Зиновій Свереда;
  • народний депутат України, член Комітету ВРУ з питань молоді і спорту, "Слуга Народу" Георгій Мазурашу;
  • народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;
  • дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;
  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • голова підкомітету з питань ринку капіталів, інших регульованих ринків, цінних паперів та похідних фінансових інструментів (деривативи) Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко;
  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов.

Нпід час засідання ВР ухвалила рішення згідно з яким іноземці та люди без громадянства можуть підписувати контракт із ЗСУ

Раніше ми писали, що після повітряної тривоги нардепи масово не повернулися на засідання Верховної Ради. В той час тривало важливе голосування.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

10:15 Ребров здивував заявкою збірної України на матч із Грузією — хто не вийде на поле

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

10:06 Робота у Німеччині — у кого річна зарплата перевищує 100 тис. євро

09:57 Білорусь в обхід санкцій постачала в Україну міндобрива через Росію та Болгарію

09:56 Дівчата кричали з вікон — очевидці про наслідки нічної атаки на Одещину, фото

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:51 Світовий банк створить посередницький фонд для фінансування України

09:34 Без світла до вечора — кому з одеситів треба готувати повербанки

09:29 Розчарую тих, хто чекає миру — військовий пояснив, чому Росія не зупиниться

09:28 Розкрав мільйони на ремонті львівських лікарень — як суд покарав підприємця

09:16 Російський удар по Одещині — загинули люди, пошкоджений будинок, фото

10:15 Ребров здивував заявкою збірної України на матч із Грузією — хто не вийде на поле

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

10:06 Робота у Німеччині — у кого річна зарплата перевищує 100 тис. євро

09:57 Білорусь в обхід санкцій постачала в Україну міндобрива через Росію та Болгарію

09:56 Дівчата кричали з вікон — очевидці про наслідки нічної атаки на Одещину, фото

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:51 Світовий банк створить посередницький фонд для фінансування України

09:34 Без світла до вечора — кому з одеситів треба готувати повербанки

09:29 Розчарую тих, хто чекає миру — військовий пояснив, чому Росія не зупиниться

09:28 Розкрав мільйони на ремонті львівських лікарень — як суд покарав підприємця

09:16 Російський удар по Одещині — загинули люди, пошкоджений будинок, фото

Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

Text

08:00 Підвищення податків та чи зайшли війська КНДР в Україну — ефір Ранок.LIVE

10 жовтня 2024
Text

21:41 Нардеп Волинець пропонує підвищити мінімальну зарплату у бюджеті-2025

Text

19:52 Камельчук пояснив, чи скасують підвищення податків після завершення війни

Text

18:53 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні

Text

17:50 План перемоги Зеленського та моторошний ураган у США — ефір Вечір.LIVE

Text

16:07 Гончаренко пояснив, чому Україна залучає до лав ЗСУ офіцерів-іноземців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:18 Після повітряної тривоги депутати не повернулися на засідання ВР, — Гончаренко

Text

13:00 Заява Зеленського про кінець війни та Угорщина проти України — ефір День.LIVE

Text

12:58 Депутата пояснив, у чому проблема мобілізації чоловіків від 18 до 25 років

Text

10:20 Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста