Підвищення податків та чи зайшли війська КНДР в Україну — ефір Ранок.LIVE

Північна Корея, ймовірно, відправила свої війська на війну проти України та розмістила їх разом із російськими. Вони можуть допомагати окупантам у запуску балістичних ракет KN-23.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Головними темами ефіру Ранок.LIVE 11 жовтня стануть:

Верховна Рада ухвалила закон про історичне підвищення податків;

у російському полоні загинула українська журналістка Вікторія Рощина;

чи справді Північна Корея розгорнула свої війська в Україні.

Гостями прямого ефіру Ранок.LIVE сьогодні стануть:

кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин;

економічний експерт Анатолій Кінах;

Президент Українського союзу промисловців і підприємців, Міністр економіки України (2007р) Зиновій Свереда;

народний депутат України, член Комітету ВРУ з питань молоді і спорту, "Слуга Народу" Георгій Мазурашу;

народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;

дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;

політтехнолог Руслан Рохов;

голова підкомітету з питань ринку капіталів, інших регульованих ринків, цінних паперів та похідних фінансових інструментів (деривативи) Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко;

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов.

Нпід час засідання ВР ухвалила рішення згідно з яким іноземці та люди без громадянства можуть підписувати контракт із ЗСУ.

Раніше ми писали, що після повітряної тривоги нардепи масово не повернулися на засідання Верховної Ради. В той час тривало важливе голосування.