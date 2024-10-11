Підвищення податків та чи зайшли війська КНДР в Україну — ефір Ранок.LIVE

Північна Корея, ймовірно, відправила свої війська на війну проти України та розмістила їх разом із російськими. Вони можуть допомагати окупантам у запуску балістичних ракет KN-23.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Головними темами ефіру Ранок.LIVE 11 жовтня стануть:
- Верховна Рада ухвалила закон про історичне підвищення податків;
- у російському полоні загинула українська журналістка Вікторія Рощина;
- чи справді Північна Корея розгорнула свої війська в Україні.
Гостями прямого ефіру Ранок.LIVE сьогодні стануть:
- кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
- голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин;
- економічний експерт Анатолій Кінах;
- Президент Українського союзу промисловців і підприємців, Міністр економіки України (2007р) Зиновій Свереда;
- народний депутат України, член Комітету ВРУ з питань молоді і спорту, "Слуга Народу" Георгій Мазурашу;
- народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;
- дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;
- політтехнолог Руслан Рохов;
- голова підкомітету з питань ринку капіталів, інших регульованих ринків, цінних паперів та похідних фінансових інструментів (деривативи) Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко;
- військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов.
Нпід час засідання ВР ухвалила рішення згідно з яким іноземці та люди без громадянства можуть підписувати контракт із ЗСУ.
Раніше ми писали, що після повітряної тривоги нардепи масово не повернулися на засідання Верховної Ради. В той час тривало важливе голосування.