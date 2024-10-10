Після повітряної тривоги депутати не повернулися на засідання ВР, — Гончаренко

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що після повітряної тривоги нардепи масово не повернулися на засідання Верховної Ради. За його словами, в той час тривало важливе голосування.

Про це Олексій Гончаренко повідомив в ефірі День.LIVE у четвер, 10 жовтня.

Засідання ВР 10 жовтня

Гончаренко обурився, що депутати не можуть пропрацювати навіть три години на день.

Політик зазначив, що парламентарів довелося "повертати і збирати", щоб завершити голосування щодо закону про бойових медиків й отримати необхідні 228 голосів для ухвалення рішення.

Нагадаємо, сьогодні під час засідання ВР ухвалила рішення згідно з яким іноземці та люди без громадянства можуть підписувати контракт із ЗСУ.

Крім того, у Раді визначились, чи підвищать податки військовим. Депутати проголосували за правку до законопроєкту про підвищення податків. Згідно з нею збільшення податку скасовано.