После воздушной тревоги депутаты не вернулись на заседание ВР, — Гончаренко

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что после воздушной тревоги нардепы массово не вернулись на заседание Верховной Рады. По его словам, в то время продолжалось важное голосование.

Об этом Алексей Гончаренко сообщил в эфире День.LIVE в четверг, 10 октября.

Заседание ВР 10 октября

Гончаренко возмутился, что депутаты не могут проработать даже три часа в день.

Политик отметил, что парламентариев пришлось "возвращать и собирать", чтобы завершить голосование по закону о боевых медиках и получить необходимые 228 голосов для принятия решения.

Напомним, сегодня во время заседания ВР приняла решение, согласно которому иностранцы и люди без гражданства могут подписывать контракт с ВСУ.

Кроме того, в Раде определились, повысят ли налоги военным. Депутаты проголосовали за правку в законопроект о повышении налогов. Согласно ему увеличение налога отменено.