Первые результаты переговоров Зеленского и Эрдогана — трансляция

В четверг, 15 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару. Там он встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Переговоры Эрдогана и Зеленского

Переговоры проходят в формате очного диалога.

Президент Турции Тайип Эрдоган выступает в академии своей партии "Правосудие и справедливость". Возможно, он прокомментирует переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, делегация США отложила свой визит в Турцию для проведения переговоров по войне в Украине.

Кроме того, в сети появилась информация, кого российский президент Владимир Путин направил в Турцию для переговоров.