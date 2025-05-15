Первые результаты переговоров Зеленского и Эрдогана — трансляция

В четверг, 15 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару. Там он встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Переговоры Эрдогана и Зеленского
Переговоры проходят в формате очного диалога.
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает в академии своей партии "Правосудие и справедливость". Возможно, он прокомментирует переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, делегация США отложила свой визит в Турцию для проведения переговоров по войне в Украине.
Кроме того, в сети появилась информация, кого российский президент Владимир Путин направил в Турцию для переговоров.