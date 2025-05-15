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Перші результати перемовин Зеленського та Ердогана — трансляція

Перші результати перемовин Зеленського та Ердогана — трансляція

15 травня 2025 р. 16:21

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У четвер, 15 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув в Анкару. Там він зустрівся із турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Переговори Ердогана та Зеленського

Переговори відбуваються у форматі очного діалогу.

Президент Туреччини Таїп Ердоган виступає в академії своєї партії "Правосуддя і справедливість". Можливо, він прокоментує переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, делегація США відклала свій візит до Туреччини для проведення переговорів щодо війни в України.

Крім того, у мережі з’явилася інформація, кого російський президент Володимир Путін направив до Туреччини для перемовин.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

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Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона