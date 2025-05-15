У Туреччині розпочались переговори України та Росії — прямий ефір

Сьогодні, 15 травня, у Туреччині розпочинається новий раунд переговорів між представниками України та Росії. Обидві сторони вже прибули на місце проведення зустрічі.

Пряму трансляцію зустрічі покаже Новини.LIVE.

Переговори в Стамбулі 15 травня

Переговори відбуваються у форматі очного діалогу. Подробиці порядку денного та склад делегацій наразі не розголошуються. Очікується, що під час обговорень сторони торкнуться питань припинення бойових дій і можливої подальшої дипломатичної взаємодії.

Зустріч відбувається за посередництва Туреччини, яка неодноразово виступала як платформа для переговорного процесу між Києвом та Москвою.

Нагадаємо, представники США перенесли свій візит до Туреччини щодо переговорів.

Тим часом стало відомо кого російський президент Володимир Путін послав у Туреччину на переговори.