В Турции начались переговоры Украины и России — прямой эфир

Сегодня, 15 мая, в Турции начинается новый раунд переговоров между представителями Украины и России. Обе стороны уже прибыли на место проведения встречи.

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Переговоры в Стамбуле 15 мая

Переговоры проходят в формате очного диалога. Подробности повестки дня и состав делегаций пока не разглашаются. Ожидается, что во время обсуждений стороны затронут вопросы прекращения боевых действий и возможного дальнейшего дипломатического взаимодействия.

Встреча проходит при посредничестве Турции, которая неоднократно выступала как платформа для переговорного процесса между Киевом и Москвой.

Напомним, представители США перенесли свой визит в Турцию по переговорам.

Между тем стало известно кого российский президент Владимир Путин послал в Турцию на переговоры.