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Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

31 декабря 2024 г. 23:30

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23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

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22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

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19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

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18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

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17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

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17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

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13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

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13:03 Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

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12:54 Нардеп ответил, где чаще всего нарушают права военных

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08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

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23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

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22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Text

18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

Text

17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

Text

13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

Text

13:03 Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

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12:54 Нардеп ответил, где чаще всего нарушают права военных

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08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

Традиционно накануне Нового года к украинцам обратился Президент Владимир Зеленский. Он подвел итоги и рассказал о планах на 2025 год.

Посмотреть новогоднее обращение главы государства можно на канале Новини.LIVE в YouTube.

Новогоднее обращение Президента Владимира Зеленского

Каждый год под бой курантов миллионы украинцев ждут обращения главы государства. И этот год не стал исключением. Владимир Зеленский обратился к гражданам, чтобы рассказать о главных вызовах и достижениях 2024 года. Кроме того, Президент рассказал, на что рассчитывает Украина в 2025 году.

Напомним, в Воздушных силах Вооруженных сил Украины подытожили боевую работу, которую провели в течение 2024 года. В целом над Украиной удалось сбить более 1 300 ракет различных типов.

Прем'єр-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина достойно прошла 2024 год, благодаря защитникам и всем украинцам, которые приближают нашу победу. По нескольким из направлений работы страна имеет утешительные результаты.

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00:01 С новым 2025 годом — команда Новини.LIVE будет работать для вас

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23:55 Россия не должна победить — что сказал Дуда в обращении

23:41 В Киеве запустили салют, полиция проводит проверку

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19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

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18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

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17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

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08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE