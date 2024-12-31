Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Традиционно накануне Нового года к украинцам обратился Президент Владимир Зеленский. Он подвел итоги и рассказал о планах на 2025 год.

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Новогоднее обращение Президента Владимира Зеленского

Каждый год под бой курантов миллионы украинцев ждут обращения главы государства. И этот год не стал исключением. Владимир Зеленский обратился к гражданам, чтобы рассказать о главных вызовах и достижениях 2024 года. Кроме того, Президент рассказал, на что рассчитывает Украина в 2025 году.

Напомним, в Воздушных силах Вооруженных сил Украины подытожили боевую работу, которую провели в течение 2024 года. В целом над Украиной удалось сбить более 1 300 ракет различных типов.

Прем'єр-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина достойно прошла 2024 год, благодаря защитникам и всем украинцам, которые приближают нашу победу. По нескольким из направлений работы страна имеет утешительные результаты.