Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Традиційно напередодні Нового року до українців звернувся Президент Володимир Зеленський. Він підбив підсумки та розповів про плани на 2025 рік.

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Новорічне звернення Президента Володимира Зеленського

Щороку під бій курантів мільйони українців чекають на звернення глави держави. І цей рік не став винятком. Володимир Зеленський звернувся до громадян, аби розповісти про головні виклики та досягнення 2024 року. Крім того, Президент розповів, на що розраховує Україна у 2025 році.

Нагадаємо, у Повітряних силах Збройних сил України підсумували бойову роботу, яку провели протягом 2024 року. Загалом над Україною вдалося збити понад 1 300 ракет різних типів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна гідно пройшла 2024 рік, завдяки захисникам та всім українцям, які наближають нашу перемогу. За кількома напрямками роботи країна має втішні результати.