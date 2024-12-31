Звернення Зеленського та прогноз на 2025 — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука, засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов, віцепрезидент Автомобільної федерації України Олексій Мочанов, художній керівник Київського національного академічного театру оперети Богдан Струтинський, народна артистка України Ольга Сумська, актор театру і кіно Віталій Борисюк, а також український громадський активіст Андрій Юсов. Зокрема, вони обговорять прогноз The Financial Times, що Україна укладе мир з Росією у 2025 році.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що ГУР першими в світі знищили повітряну ціль з морського дрона.

Також вони прокоментують, що новообраний Президент США Дональд Трамп хоче залишити Джонсона спікером Конгресу.

Серед інших тем:

новий пакет від США Україні;

у 2025 році для ВПО має бути запущена програма субсидій на оренду житла;

як українцям тримати в рівновазі ментальний стан під час війни;

прогноз від астролога на 2025 рік.

Нагадаємо, напередодні Нового року редакція Financial Times оприлюднила свій прогноз на наступний рік, в якому зазначено, що Україна може укласти мир з Росією у 2025 році.

Також військові ГУР знищили повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5 під час бою в Чорному морі.