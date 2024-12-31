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Звернення Зеленського та прогноз на 2025 — ефір Вечір.LIVE

Звернення Зеленського та прогноз на 2025 — ефір Вечір.LIVE

31 грудня 2024 р. 17:50

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19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

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13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Text

13:16 Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

Text

13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

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19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука, засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов, віцепрезидент Автомобільної федерації України Олексій Мочанов, художній керівник Київського національного академічного театру оперети Богдан Струтинський, народна артистка України Ольга Сумська, актор театру і кіно Віталій Борисюк, а також український громадський активіст Андрій Юсов. Зокрема, вони обговорять прогноз The Financial Times, що Україна укладе мир з Росією у 2025 році.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що ГУР першими в світі знищили повітряну ціль з морського дрона.

Також вони прокоментують, що новообраний Президент США Дональд Трамп хоче залишити Джонсона спікером Конгресу.

Серед інших тем:

  • новий пакет від США Україні;
  • у 2025 році для ВПО має бути запущена програма субсидій на оренду житла;
  • як українцям тримати в рівновазі ментальний стан під час війни;
  • прогноз від астролога на 2025 рік.

Нагадаємо, напередодні Нового року редакція Financial Times оприлюднила свій прогноз на наступний рік, в якому зазначено, що Україна може укласти мир з Росією у 2025 році.

Також військові ГУР знищили повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5 під час бою в Чорному морі. 

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14:35 Новий ринок — як ШІ продає наші рішення компаніям

14:33 Військовим ЗСУ видаватимуть "Пакунок пораненого" з 2025 року

14:31 У центрі Києва ветеран війни змушений просити їжу в перехожих

14:30 Захмарні зарплати чиновників — хто отримує 310 тис. грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

14:26 Тариф на газ — чому в Україні дешевше, ніж в Європі

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

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