Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука, основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов, вице-президент Автомобильной федерации Украины Алексей Мочанов, художественный руководитель Киевского национального академического театра оперетты Богдан Струтинский, народная артистка Украины Ольга Сумская, актер театра и кино Виталий Борисюк, а также украинский общественный активист Андрей Юсов. В частности, они обсудят прогноз The Financial Times, что Украина заключит мир с Россией в 2025 году.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что ГУР первыми в мире уничтожили воздушную цель с морского дрона.

Также они прокомментируют, что новоизбранный Президент США Дональд Трамп хочет оставить Джонсона спикером Конгресса.

Среди других тем:

новый пакет от США Украине;

в 2025 году для ВПЛ должна быть запущена программа субсидий на аренду жилья;

как украинцам держать в равновесии ментальное состояние во время войны;

прогноз от астролога на 2025 год.

Напомним, накануне Нового года редакция Financial Times обнародовала свой прогноз на следующий год, в котором указано, что Украина может заключить мир с Россией в 2025 году.

Также военные ГУР уничтожили воздушную цель с помощью морского дрона Magura V5 во время боя в Черном море.