НАТО позволит Польше сбивать ракеты — эфир День.LIVE

Согласно государственному бюджету на 2025 год, члены Счетной палаты будут получать зарплату в размере 500 тысяч гривен. А в Польше заявили, что НАТО даст разрешение применять свою ПВО для сбивания российских ракет.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;

председатель Комитета ВРУ по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк;

военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев;

адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;

Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят следующие темы:

если Трамп в случае победы захочет завершить войну, заставив Украину уступить территории, то у него ничего не получится, — Зеленский;

польский глава МИД: НАТО дадут разрешение Польше применять свои ПВО для сбивания российских ракет;

до 500 тысяч гривен в месяц будет председатель Счетной палаты в 2025 году, если расходы бюджета не изменят;

за октябрь россияне выпустили по Украине 2023 ударных дронов;

митинги под КГГА: активисты обратились в "Киевгорстрой" и власти.

Напомним, американские конгрессмены из обеих партий призвали президента Джо Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной.

А нардеп Нина Южанина раскрыла подробности об изменениях в представлении имущественных деклараций чиновниками.