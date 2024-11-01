НАТО дозволить Польщі збивати ракети — ефір День.LIVE

Згідно з державним бюджетом на 2025 рік, члени Рахункової палати отримуватимуть зарплату в розмірі 500 тисяч гривень. А у Польщі заявили, що НАТО дасть дозвіл застосовувати свою ППО для збиття російських ракет.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк;

військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов;

адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;

Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:

якщо Трамп у разі перемоги захоче завершити війну, змусивши Україну поступитись територіями, то у нього нічого не вийде, — Зеленський;

польський голова МЗС: НАТО дадуть дозвіл Польщі застосовувати свою ППО для збиття російських ракет;

до 500 тисяч гривень на місяць матиме голова Рахункової палати у 2025 році, якщо видатки бюджету не змінять;

за жовтень росіяни випустили по Україні 2023 ударні дрони;

мітинги під КМДА: активісти звернулись до "Київміськбуду" та влади.

Нагадаємо, американські конгресмени з обох партій закликали президента Джо Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною.

А нардеп Ніна Южаніна розкрила подробиці щодо змін у поданні майнових декларацій чиновниками.