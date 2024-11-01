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НАТО дозволить Польщі збивати ракети — ефір День.LIVE

НАТО дозволить Польщі збивати ракети — ефір День.LIVE

01 листопада 2024 р. 13:02

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13:02 НАТО дозволить Польщі збивати ракети — ефір День.LIVE

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13:02 НАТО дозволить Польщі збивати ракети — ефір День.LIVE

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12:57 Коли війська КНДР з'являться на фронті — прогноз бійців ЗСУ

Text

12:13 Южаніна розкрила зміни у поданні декларацій чиновників

Text

11:33 Нардеп розкритикувала збільшення видатків Рахункової палати

Text

10:30 Южаніна заявила, що 100 млрд грн з бюджету можна перенаправити

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Text

08:56 Попенко повідомив, скільки тепломереж Києва потребують ремонту

Text

08:07 Попенко назвав реальні борги України перед Нафтогазом

Text

08:00 Коли з'явиться відстрочка у Резерв+ — ефір Ранок.LIVE

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07:55 Економіст назвав показник дефіциту у бюджеті України

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Згідно з державним бюджетом на 2025 рік, члени Рахункової палати отримуватимуть зарплату в розмірі 500 тисяч гривень. А у Польщі заявили, що НАТО дасть дозвіл застосовувати свою ППО для збиття російських ракет.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк;
  • військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов; 
  • адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;

Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:

  • якщо Трамп у разі перемоги захоче завершити війну, змусивши Україну поступитись територіями, то у нього нічого не вийде, — Зеленський;
  • польський голова МЗС: НАТО дадуть дозвіл Польщі застосовувати свою ППО для збиття російських ракет;
  • до 500 тисяч гривень на місяць матиме голова Рахункової палати у 2025 році, якщо видатки бюджету не змінять;
  • за жовтень росіяни випустили по Україні 2023 ударні дрони;
  • мітинги під КМДА: активісти звернулись до "Київміськбуду" та влади.

Нагадаємо, американські конгресмени з обох партій закликали президента Джо Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною.

А нардеп Ніна Южаніна розкрила подробиці щодо змін у поданні майнових декларацій чиновниками.

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13:06 У Генштабі назвали кількість БпЛА, які Росія запустила у жовтні

13:05 Буданов з родиною відвідує служби ПЦУ, — капелан ГУР

13:00 Українцям компенсують вартість оренди житла — умови програми

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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