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Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

13 декабря 2024 г. 22:42

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В Украине наконец-то начали менять систему материально-технического обеспечения и горюче-смазочных материалов в армии. Для этого была создана соответствующая коллегиальная рабочая группа.

Об этом сообщила народный депутат Анна Скороход в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 13 декабря.

Изменение системы обеспечения в армии

По словам Скороход, нормы, которыми в армии руководствуются сейчас, остались еще с советских времен. На десятом году войны планируется их пересмотр.

"Я надеюсь, что ребята будут гордиться той формой, которую они носят, которая им будет удобна, тепла, комфортна и т.д. Планируется пересмотр стандартов, что является важной, но запоздалой инициативой, обсуждаемой еще во время работы ВСК. Идея давно предлагалась, но реализация началась только сейчас", — отметила Скороход.

Напомним, согласно приказу Минобороны № 232, военнослужащих Вооруженных сил Украины должны обеспечить вещевым имуществом. Туда входит одежда, обувь и не только.

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко заявил, что во время войны уровень обеспечения военных значительно ниже, чем у полицейских. Он назвал разницу, заложенную в бюджете.

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17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

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