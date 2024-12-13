Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

В Украине наконец-то начали менять систему материально-технического обеспечения и горюче-смазочных материалов в армии. Для этого была создана соответствующая коллегиальная рабочая группа.

Об этом сообщила народный депутат Анна Скороход в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 13 декабря.

Изменение системы обеспечения в армии

По словам Скороход, нормы, которыми в армии руководствуются сейчас, остались еще с советских времен. На десятом году войны планируется их пересмотр.

"Я надеюсь, что ребята будут гордиться той формой, которую они носят, которая им будет удобна, тепла, комфортна и т.д. Планируется пересмотр стандартов, что является важной, но запоздалой инициативой, обсуждаемой еще во время работы ВСК. Идея давно предлагалась, но реализация началась только сейчас", — отметила Скороход.

Напомним, согласно приказу Минобороны № 232, военнослужащих Вооруженных сил Украины должны обеспечить вещевым имуществом. Туда входит одежда, обувь и не только.

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко заявил, что во время войны уровень обеспечения военных значительно ниже, чем у полицейских. Он назвал разницу, заложенную в бюджете.