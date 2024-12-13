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Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

13 грудня 2024 р. 22:42

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22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

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08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
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В Україні нарешті почали змінювати систему матеріально-технічного забезпечення та паливно-мастильних матеріалів у війську. Для цього створили відповідну колегіальну робочу групу.

Про це повідомила народний депутат Анна Скороход в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 13 грудня.

Зміна системи забезпечення

За словами Скороход, ті норми, якими в армії керуються зараз, залишились ще з радянських часів. На десятому році війни планується їхній перегляд.

"Я сподіваюся, що хлопці будуть пишатися тією формою, яку вони носять, яка їм буде зручна, тепла, комфортна тощо. Планується перегляд стандартів, що є важливою, але запізнілою ініціативою, обговорюваною ще під час роботи ТСК. Ідея давно пропонувалася, але реалізація розпочалася лише зараз", — зазначила Скороход.

Нагадаємо, згідно із наказом Міноборони № 232, військовослужбовців Збройних сил України мають забезпечити речовим майном. Туди входить одяг, взуття й не тільки.

Економічний експерт Юрій Гаврилечко заявив, що під час війни рівень забезпечення військових значно нижчий, ніж у поліцейських. Він назвав різницю, яка закладена у бюджеті.

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06:34 Виплати на оздоровлення військових — як їх отримати

06:30 Чи можливі рейди ТЦК на новорічні свята

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

06:22 Яких ухилянтів найбільше карають судді — адвокатка дала відповідь

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Пенсії під загрозою — коли ПФУ може припинити виплати

06:05 Битва за Чорнобиль — як ліквідовували аварію на ЧАЕС

06:01 В Ощадбанку висловились щодо термінів старих карток

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23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

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17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

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08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

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