Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

В Україні нарешті почали змінювати систему матеріально-технічного забезпечення та паливно-мастильних матеріалів у війську. Для цього створили відповідну колегіальну робочу групу.

Про це повідомила народний депутат Анна Скороход в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 13 грудня.

Зміна системи забезпечення

За словами Скороход, ті норми, якими в армії керуються зараз, залишились ще з радянських часів. На десятому році війни планується їхній перегляд.

"Я сподіваюся, що хлопці будуть пишатися тією формою, яку вони носять, яка їм буде зручна, тепла, комфортна тощо. Планується перегляд стандартів, що є важливою, але запізнілою ініціативою, обговорюваною ще під час роботи ТСК. Ідея давно пропонувалася, але реалізація розпочалася лише зараз", — зазначила Скороход.

Нагадаємо, згідно із наказом Міноборони № 232, військовослужбовців Збройних сил України мають забезпечити речовим майном. Туди входить одяг, взуття й не тільки.

Економічний експерт Юрій Гаврилечко заявив, що під час війни рівень забезпечення військових значно нижчий, ніж у поліцейських. Він назвав різницю, яка закладена у бюджеті.