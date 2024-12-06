Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Держава дбає про військових та забезпечує їх харчуванням, амуніцією та преміями на високому рівні. Якщо й трапляються випадки недокомплектування, то це залежить від безпосереднього керівництва на місцях.

Про це заявив військовослужбовець Олександр Алфьоров в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 6 грудня.

Забезпечення українських військових

Як зазначив Алфьоров, матеріальне забезпечення в українській армії зараз присутнє і воно на високому рівні. За його словами, там, де присутній порядок, солдати харчуються фруктами, овочами, молочною продукцією та м'ясом.

"Є скарги на харчування, але потім під час розборів цих скарг стає зрозуміло, що є той мразенний прапорщик, який нікуди не зник. Отой хапуга", — заявив військовий.

Він додав, що якщо такі ситуації будуть повторюватись, швидше за все, у війську будуть проводити "чистки". Йдеться про заміну командирів, які не виконують свої обов'язки.

"Держава дійсно піклується про солдатів. Ми говоримо про амуніцію, грошову виплату, премії, які виплачуються. Ми говоримо про те, що держава спромоглася зробити систему підрозділів, де дійсно не всіх кидають "на яму", — зазначив Алфьоров.

Військовослужбовець закликав не вестися на російські ІПСО, які твердять про те, що військового в армії одразу ж вб'ють. За його словами, зараз Україна наближається до стандартів НАТО, коли на одного кращого воїна працюють кухар, логіст, ремонтник, забезпечення, комунальна служба.

Нагадаємо, українці, яких мобілізували, отримують грошове забезпечення. Виплати починають нараховувати вже під час навчання.

Військовослужбовці, які служать в українській армії, повинні бути забезпечені речовим майном. Туди входить одяг, взуття й не тільки.