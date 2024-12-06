Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Государство заботится о военных и обеспечивает их питанием, амуницией и премиями на высоком уровне. Если и есть случаи недокомплектования, то это зависит от непосредственного руководства на местах.

Об этом заявил военнослужащий Александр Алферов в эфире День.LIVE в пятницу, 6 декабря.

Обеспечение украинских военных

Как отметил Алферов, материальное обеспечение украинской армии сейчас присутствует и оно на высоком уровне. По его словам, там, где есть порядок, солдаты питаются фруктами, овощами, молочной продукцией и мясом.

"Есть жалобы на питание, но потом во время разборов этих жалоб становится понятно, что есть тот мразительный прапорщик, который никуда не исчез. Этот хапуга", — заявил военный.

Он добавил, что если такие ситуации будут повторяться, скорее всего, в армии будут проводить "чистки". Речь идет о замене командиров, не выполняющих свои обязанности.

"Государство действительно заботится о солдатах. Мы говорим об амуниции, денежной выплате, премиях. Мы говорим о том, что государство смогло сделать систему подразделений, где действительно не всех бросают "на яму", — отметил Алферов.

Военнослужащий призвал не вестись на российские ИПСО, утверждающие, что военного в армии сразу же убьют. По его словам, сейчас Украина приближается к стандартам НАТО, когда на одного лучшего воина работают повар, логист, ремонтник, обеспечение, коммунальная служба.

Напомним, украинцы, которые мобилизовали, получают денежное довольствие. Выплаты начинают начислять уже во время учебы.

Военнослужащие, служащие в украинской армии, должны быть обеспечены вещевым имуществом. Туда входит одежда, обувь и не только.