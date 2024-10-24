Нардеп заявила об умышленном затягивании реформы МСЭК — какая причина

Реформа медико-социальной экспертной комиссии была готова еще два года назад, но ее намеренно отсрочили из-за коррупционных интересов. Верховная Рада в свою очередь приняла решение о прохождении МСЭК онлайн.

Об этом сообщила народный депутат Лариса Билозир в эфире Вечір.LIVE в четверг, 24 октября.

Нардепка о реформе МСЭК

Билозир заявила, что реформа медико-социальной экспертной комиссии была готова еще два года назад. По ее словам, в рамках той реформы нужно было внести до 40 постановлений с изменениями, однако Верховная Рада приняла решение о прохождении МСЭК онлайн.

"Ты ее (комиссию, — ред.) так без денег не пройдешь, а еще онлайн. Представьте, какое лобби, какая коррупционная кормушка, что делалось. То есть было готово в Кабмине, было в Минздраве, и все делалось для того, чтобы это отсрочить", — подчеркнула нардеп.

Она добавила, что пока в Украине на местах не будет "нормальных людей", бороться с коррупционными схемами не поможет даже цифровизация.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что коррупционный скандал вокруг МСЭК негативно воспринимается международными партнерами.

Также мы писали о том, что функции МСЭК планируют передать больницам разного уровня. Цифровые системы в таких заведениях помогут обнаруживать неправомерные действия.