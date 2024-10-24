Нардепка заявила про навмисне затягування реформи МСЕК — яка причина

Реформа медико-соціальної експертної комісії була готова ще два роки тому, але її навмисно відтермінували через корупційні інтереси. Верховна Рада у свою чергу ухвалила рішення про проходження МСЕК онлайн.

Про це повідомила народний депутат Лариса Білозір в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 24 жовтня.

Нардепка про реформу МСЕК

Білозір заявила, що реформа медико-соціальної експертної комісії була готова ще два роки тому. За її словами, в межах тієї реформи потрібно було внести до 40 постанов зі змінами, проте Верховна Рада ухвалила рішення про проходження МСЕК онлайн.

"Ти її (комісію, — ред.) так без грошей не пройдеш, а ще онлайн. Уявіть, яке лобі, яка корупційна кормушка, що робилося. Тобто було готово в Кабміні, було в МОЗ, і все робилося для того, щоб це відтермінувати", — наголосила нардепка.

Вона додала, що поки в Україні на місцях не буде "нормальних людей", боротися з корупційними схемами не допоможе навіть цифровізація.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що корупційний скандал довкола МСЕК негативно сприймається міжнародними партнерами.

Також ми писали про те, що функції МСЕК планують передати до лікарень різного рівня. Цифрові системи у таких закладах допоможуть виявляти неправомірні дії.