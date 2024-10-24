Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Камельчук пояснив, які заклади виконуватимуть функції МСЕК та що покращиться arrow
Камельчук пояснив, які заклади виконуватимуть функції МСЕК та що покращиться

Камельчук пояснив, які заклади виконуватимуть функції МСЕК та що покращиться

24 жовтня 2024 р. 15:17

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

15:17 Камельчук пояснив, які заклади виконуватимуть функції МСЕК та що покращиться

Text

13:13 Переговори про закінчення війни та повернення відключень світла — ефір День.LIVE

Text

10:58 Тимочко пояснив, як росіяни використовуватимуть військових КНДР на фронті

Text

08:00 Зеленський і Сирський провели нараду та ухвалили рішення — ефір Ранок.LIVE

Text

07:13 У Франції пройшла велика зустріч волонтерських організацій

23 жовтня 2024
Text

21:45 У ЗСУ повідомили, чи планує Росія масштабний наступ на Запоріжжя

Text

19:36 Гучна заява Буданова та прибуття солдат КНДР до Росії — Просто.Новини

Text

18:29 Лікарка назвала головну причину смертності в Україні

Text

17:52 Льотчики КНДР в Росії та перевірка підприємств на критичність — ефір Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал з пенсіями прокурорів — аналітик назвав структуру причетну до схем

Text

15:17 Камельчук пояснив, які заклади виконуватимуть функції МСЕК та що покращиться

Text

13:13 Переговори про закінчення війни та повернення відключень світла — ефір День.LIVE

Text

10:58 Тимочко пояснив, як росіяни використовуватимуть військових КНДР на фронті

Text

08:00 Зеленський і Сирський провели нараду та ухвалили рішення — ефір Ранок.LIVE

Text

07:13 У Франції пройшла велика зустріч волонтерських організацій

23 жовтня 2024
Text

21:45 У ЗСУ повідомили, чи планує Росія масштабний наступ на Запоріжжя

Text

19:36 Гучна заява Буданова та прибуття солдат КНДР до Росії — Просто.Новини

Text

18:29 Лікарка назвала головну причину смертності в Україні

Text

17:52 Льотчики КНДР в Росії та перевірка підприємств на критичність — ефір Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал з пенсіями прокурорів — аналітик назвав структуру причетну до схем

Функції медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) планують передати до лікарень різного рівня. Цифрові системи у таких закладах допоможуть виявляти неправомірні дії.

Про це заявив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі програми Ранок.LIVE у четвер, 24 жовтня.

У чому переваги лікарень

Камельчук зазначив, що ще не ознайомився з відповідним законопроєктом про ліквідацію МСЕК, але вказав, що деякі лікарні вже використовують цифрові системи для зберігання та обробки інформації про пацієнтів та лікарів.

За його словами, завдяки таким системам значно легше виявляти неправомірні дії з боку працівників. Камельчук вважає, що передача функцій до лікарень сприятиме більш прозорому та ефективному управлінню медичними даними.

"Вичислити, якщо хтось зробить якусь неправильну дію, набагато легше. Чому до цього часу МСЕК залишався поза цією системою? Для мене це загадка", — сказав нардеп.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони. У документі йдеться про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Також ми писали, що у Службі безпеки України озвучили результати роботи щодо корупціонерів у медико-соціальних експертних комісіях з початку року. За матеріалами СБУ, підозру отримали 64 посадовці МСЕК, а також скасовано понад чотири тис. висновків про інвалідність.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

15:26 Російські агенти готують масштабні провокації в Одесі — що відомо

15:25 Коли багатодітна сім'я не є приводом для відстрочки

Text

15:17 Камельчук пояснив, які заклади виконуватимуть функції МСЕК та що покращиться

15:16 Максимова знову призначили головним тренером Ворскли

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:59 Одеська мерія знову береться за рекламу у центрі — що піде під знесення

14:58 У Садового визначились, куди приберуть з вулиць покинуті автомобілі

14:56 NovaPay запускає картки для ФОПів — що треба знати

14:54 Мільйон доларів та дорогі автівки — на хабарях спіймали працівників ТЦК у Києві

14:51 У Києві чоловік побив до смерті свого знайомого — як його покарав суд

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

15:26 Російські агенти готують масштабні провокації в Одесі — що відомо

15:25 Коли багатодітна сім'я не є приводом для відстрочки

15:16 Максимова знову призначили головним тренером Ворскли

14:59 Одеська мерія знову береться за рекламу у центрі — що піде під знесення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:58 У Садового визначились, куди приберуть з вулиць покинуті автомобілі

14:56 NovaPay запускає картки для ФОПів — що треба знати

14:54 Мільйон доларів та дорогі автівки — на хабарях спіймали працівників ТЦК у Києві

14:51 У Києві чоловік побив до смерті свого знайомого — як його покарав суд

14:30 На Харківщині чоловік вкрав 10 транформаторів "Укрзалізниці" — що вирішив суд

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

Text

15:17 Камельчук пояснив, які заклади виконуватимуть функції МСЕК та що покращиться

Text

13:13 Переговори про закінчення війни та повернення відключень світла — ефір День.LIVE

Text

10:58 Тимочко пояснив, як росіяни використовуватимуть військових КНДР на фронті

Text

08:00 Зеленський і Сирський провели нараду та ухвалили рішення — ефір Ранок.LIVE

Text

07:13 У Франції пройшла велика зустріч волонтерських організацій

23 жовтня 2024
Text

21:45 У ЗСУ повідомили, чи планує Росія масштабний наступ на Запоріжжя

Text

19:36 Гучна заява Буданова та прибуття солдат КНДР до Росії — Просто.Новини

Text

18:29 Лікарка назвала головну причину смертності в Україні

Text

17:52 Льотчики КНДР в Росії та перевірка підприємств на критичність — ефір Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал з пенсіями прокурорів — аналітик назвав структуру причетну до схем