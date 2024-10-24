Камельчук пояснив, які заклади виконуватимуть функції МСЕК та що покращиться

Функції медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) планують передати до лікарень різного рівня. Цифрові системи у таких закладах допоможуть виявляти неправомірні дії.

Про це заявив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі програми Ранок.LIVE у четвер, 24 жовтня.

У чому переваги лікарень

Камельчук зазначив, що ще не ознайомився з відповідним законопроєктом про ліквідацію МСЕК, але вказав, що деякі лікарні вже використовують цифрові системи для зберігання та обробки інформації про пацієнтів та лікарів.

За його словами, завдяки таким системам значно легше виявляти неправомірні дії з боку працівників. Камельчук вважає, що передача функцій до лікарень сприятиме більш прозорому та ефективному управлінню медичними даними.

"Вичислити, якщо хтось зробить якусь неправильну дію, набагато легше. Чому до цього часу МСЕК залишався поза цією системою? Для мене це загадка", — сказав нардеп.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони. У документі йдеться про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Також ми писали, що у Службі безпеки України озвучили результати роботи щодо корупціонерів у медико-соціальних експертних комісіях з початку року. За матеріалами СБУ, підозру отримали 64 посадовці МСЕК, а також скасовано понад чотири тис. висновків про інвалідність.