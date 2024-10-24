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Камельчук объяснил, какие заведения будут выполнять функции МСЭК и что улучшится

Камельчук объяснил, какие заведения будут выполнять функции МСЭК и что улучшится

24 октября 2024 г. 15:17

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Функции медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) планируют передать в больницы разного уровня. Цифровые системы в таких заведениях помогут обнаружить неправомерные действия.

Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук в эфире программы "Ранок.LIVE" в четверг, 24 октября.

В чем преимущества больниц

Камельчук отметил, что еще не ознакомился с соответствующим законопроектом о ликвидации МСЭК, но указал, что некоторые больницы уже используют цифровые системы для хранения и обработки информации о пациентах и врачах.

По его словам, благодаря таким системам гораздо легче проявлять неправомерные действия со стороны работников. Камельчук считает, что передача функций больницам будет способствовать более прозрачному и эффективному управлению медицинскими данными.

"Вычислить, если кто-то совершит какое-то неправильное действие, гораздо легче. Почему до этого времени МСЭК оставался вне этой системы? Для меня это загадка", — сказал нардеп.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны. В документе идет речь о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Также мы писали, что в Службе безопасности Украины озвучили результаты работы по коррупционерам в медико-социальных экспертных комиссиях с начала года. По материалам СБУ, подозрение получили 64 чиновника МСЭК, а также отменено более четырех тысяч выводов об инвалидности.

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