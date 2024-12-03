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Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

3 декабря 2024 г. 15:31

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08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

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19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

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18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

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Народный депутат Юлия Яцик, автор предложения по ответственности за публикацию данных из реестров, заявила, что законопроект не повлияет на свободу слова. При этом он поможет бороться со злоупотреблениями.

Об этом Яцик сообщила в эфире День.LIVE во вторник, 3 декабря.

Ответственность за публикацию данных

Нардепка отметила, что ее инициатива расширяет категорию спецсубъектов, в том числе должностных лиц, злоупотребляющих полномочиями. Также предусматривается более суровое наказание за нарушение во время военного положения.

"Уже сегодня, и уже длительное время в Уголовном кодексе существует ряд статей, которые предусматривают ответственность за несанкционированный в государственные электронно-коммуникационные системы", — напомнила автор законопроекта.

В то же время, Яцик заверила, что законопроект направлен исключительно на борьбу со злоупотреблениями, не ограничивая свободу слова.

Напомним, в Верховную Раду Украины подали законопроект №10242, предусматривающий ответственность за раскрытие информации из публичных реестров. По словам народной депутатки Галины Янченко, у этого документа нет никаких шансов на принятие.

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали подробности этого законопроекта и почему он представляет угрозу независимым расследованиям в Украине.

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16:37 Трекинг повесток в Резерв+ — в Минобороны объяснили, будет ли он

16:24 Президент Южной Кореи объявил военное положение в стране

16:18 Деликатес не для всех — сколько стоит самое дорогое сало

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:13 Собирали дань в СИЗО — в Одессе взяли помощника вора в законе

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15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

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14:37 Жить после потери любимого на войне — новый выпуск Женщины-феникс

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13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

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13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

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13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
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19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

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18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста