Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Народный депутат Юлия Яцик, автор предложения по ответственности за публикацию данных из реестров, заявила, что законопроект не повлияет на свободу слова. При этом он поможет бороться со злоупотреблениями.

Об этом Яцик сообщила в эфире День.LIVE во вторник, 3 декабря.

Ответственность за публикацию данных

Нардепка отметила, что ее инициатива расширяет категорию спецсубъектов, в том числе должностных лиц, злоупотребляющих полномочиями. Также предусматривается более суровое наказание за нарушение во время военного положения.

"Уже сегодня, и уже длительное время в Уголовном кодексе существует ряд статей, которые предусматривают ответственность за несанкционированный в государственные электронно-коммуникационные системы", — напомнила автор законопроекта.

В то же время, Яцик заверила, что законопроект направлен исключительно на борьбу со злоупотреблениями, не ограничивая свободу слова.

Напомним, в Верховную Раду Украины подали законопроект №10242, предусматривающий ответственность за раскрытие информации из публичных реестров. По словам народной депутатки Галины Янченко, у этого документа нет никаких шансов на принятие.

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали подробности этого законопроекта и почему он представляет угрозу независимым расследованиям в Украине.