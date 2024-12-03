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Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

03 грудня 2024 р. 15:31

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14:37 Жити після втрати коханого на війні — другий випуск Жінки-фенікс

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13:41 Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися із СЗЧ

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Народна депутатка Юлія Яцик, авторка пропозиції щодо відповідальності за публікацію даних із реєстрів, заявила, що законопроєкт не вплине на свободу слова. При цьому він допоможе боротися із зловживаннями.

Про це Яцик повідомила в ефірі День.LIVE у вівторок, 3 грудня.

Відповідальність за публікацію даних

Нардепка зазначила, що її ініціатива розширює категорію спецсуб’єктів, зокрема посадовців, які зловживають повноваженнями. Також передбачається суворіше покарання за порушення під час воєнного стану.

"Вже на сьогодні, і вже тривалий час у Кримінальному кодексі існує ряд статтей, які передбачають відповідальність за несанкціонований до державних електронно-комунікаційних систем", — нагадала авторка законопроєкту. 

Водночас Яцик запевнила, що законопроєкт спрямований виключно на боротьбу зі зловживаннями, не обмежуючи свободу слова.

Нагадаємо, до Верховної Ради України подали законопроєкт №10242, який передбачає відповідальність за розкриття інформації з публічних реєстрів. За словами народної депутатки Галини Янченко, цей документ не має жодних шансів на ухвалення.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли подробиці цього законопроєкту та чому він становить загрозу незалежним розслідуванням в Україні.

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15:08 У Львові жінка звинуватила чоловіка у побитті — що вирішив суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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