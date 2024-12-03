Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

До Верховної Ради України подали законопроєкт №10242, який передбачає відповідальність за розкриття інформації з публічних реєстрів. За словами народної депутатки Галини Янченко, цей документ не має жодних шансів на ухвалення.

Про це Янченко заявила в ефірі Ранок.LIVE.

Закон про заборону на розкриття інформації з реєстрів

"Мій прогноз, що цей законопроєкт не має ніяких шансів в залі і я можу 100% говорити про себе, що я за таке голосувати не буду", — сказала депутатка.

Вона наголосила, що свобода слова, сильні й незалежні медіа, в тому числі журналісти-розслідувачі — це те, що гарантує нашій країні демократію.

На думку Янченко, однозначно журналістів обмежувати не будуть, принаймні не таким чином.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли подробиці цього законопроєкту та чому він становить загрозу незалежним розслідуванням в Україні.

Також ми писали, що Рада ухвалила в цілому законопроєкт про угоду зі слідством.