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Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

03 грудня 2024 р. 13:22

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До Верховної Ради України подали законопроєкт №10242, який передбачає відповідальність за розкриття інформації з публічних реєстрів. За словами народної депутатки Галини Янченко, цей документ не має жодних шансів на ухвалення.

Про це Янченко заявила в ефірі Ранок.LIVE.

Закон про заборону на розкриття інформації з реєстрів

"Мій прогноз, що цей законопроєкт не має ніяких шансів в залі і я можу 100% говорити про себе, що я за таке голосувати не буду", — сказала депутатка.

Вона наголосила, що свобода слова, сильні  й незалежні медіа, в тому числі журналісти-розслідувачі — це те, що гарантує нашій країні демократію.

На думку Янченко, однозначно журналістів обмежувати не будуть, принаймні не таким чином.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли подробиці цього законопроєкту та чому він становить загрозу незалежним розслідуванням в Україні.

Також ми писали, що Рада ухвалила в цілому законопроєкт про угоду зі слідством. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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