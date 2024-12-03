Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

В Верховную Раду Украины подали законопроект №10242, предусматривающий ответственность за раскрытие информации из публичных реестров. По словам народного депутата Галины Янченко, у этого документа нет никаких шансов на принятие.

Об этом Янченко заявила в эфире Ранок.LIVE.

Закон о запрете на раскрытие информации из реестров

"Мой прогноз, что у этого законопроекта нет никаких шансов в зале и я могу 100% говорить о себе, что я за такое голосовать не буду", — сказала депутат.

Она подчеркнула, что свобода слова, сильные и независимые медиа, в том числе журналисты-расследователи, — это то, что гарантирует нашей стране демократию.

По мнению Янченко, однозначно журналистов ограничивать не будут, по крайней мере, не таким образом.

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали подробности этого законопроекта и почему он представляет угрозу независимым расследованиям в Украине.

Также мы писали, что Рада приняла в целом законопроект о соглашении со следствием.