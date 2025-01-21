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Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

21 января 2025 г. 12:11

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17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

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15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

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13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

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12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

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В Давосе в понедельник, 20 января, начался Всемирный экономический форум. В нем примут участие делегации и лидеры ряда стран, в частности, Президент Украины Владимир Зеленский. Украина имеет много возможностей заявить о текущих проблемах и получить возможность заручиться еще большей поддержкой от партнеров. 

Об этом в эфире Ранок.LIVE высказалась народный депутат Елизавета Ясько.

Для чего Украине нужно участие в экономическом форуме в Давосе

Елизавета Ясько сообщила, что в этом году от парламента в Давосе будет выступать десять депутатов. Кроме того, на форуме предусмотрен ряд украинских мероприятий.

"В украинском доме есть украинский завтрак, украинский ужин, где приглашены разные гости, где мы выступаем, где мы доносим, что происходит. Также даже наши военные будут представлены", — сообщила нардеп.

В то же время Украина может получить новые возможности после участия в форуме в Давосе.

"Что мы ожидаем? Новые контакты, новые договоренности. Давос — это о кооперации. Я, например, знаю, что сейчас открыли новые программы страхования военных рисков для Украины. Это очень важно. Об этом надо рассказывать, потому что инвесторы, которые хотели бы что-то делать в Украине, для них важно иметь возможность страхования", — пояснила Елизавета Ясько.

В свою очередь нардеп сообщила, что будет рассказывать на форуме о сфере образования и влиянии войны на нее.

"Я буду выступать на панели посвященной разрушениям в сфере образования, все, что война совершила в различных наших образовательных институтах и что можно с этим делать, какие программы нужны, что сейчас нужно Украине. Нарабатываем, чтобы больше знали где надо помогать, где надо, например, спонсировать различные реабилитационные проекты, где есть бизнес-возможности", — рассказала чиновница.

Напомним, во время панельной дискуссии на экономическом форуме в Давосе экс-спецпредставитель США по Украине высказался относительно того, стоит ли инвесторам сотрудничать с Украиной.

Також стали известны подробности работы Украинского дома на форуме в Давосе.

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15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

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15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

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13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

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13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

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09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

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08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

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21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

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