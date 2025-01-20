Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну arrow
Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

20 січня 2025 р. 21:42

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Text
Ексклюзив

18:37Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Text

17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

Text

13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:33 Це ганьба — офіцер ЗСУ обурився через "паперову" армію

Text

11:39 Дикий пояснив, чому Україна не отримає більше установок Patriot

Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2025
Text

19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Text
Ексклюзив

18:37 Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Text

17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

Text

13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:33 Це ганьба — офіцер ЗСУ обурився через "паперову" армію

Text

11:39 Дикий пояснив, чому Україна не отримає більше установок Patriot

Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2025
Text

19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що інвестувати в Україну ризиковано. Однак ще більш ризиковано не інвестувати взагалі.

Про це Курт Волкер повідомив на панельній дискусії в Українському домі у Давосі, передає кореспондент Новини.LIVE. 

Інвестування в Україну

Волкер заявив, що можливість номер один в Україні — це люди. За його словами, те, що демонструє український народ з моменту повномасштабного вторгнення — стійкість, яка не залежить від статі.

"Я маю на увазі, якщо ви подивитеся на Horizon Capital, то побачите, що вони мають 1,6 мільярда доларів в управлінні з погляду активів в Україні та регіоні. Я думаю, що в багатьох секторах, про які ми говорили — оборонний сектор, ШІ, АПК, харчова промисловість, всі технології — це люди, які роблять свої інвестиції", — йдеться у повідомленні. 

Заморожування російських активів

За словами Волкера, очікується, що адміністрація Трампа посилить тиск на Європу щодо арешту російських активів. На його думку, певну частину цих коштів, можливо, навіть половину, потрібно витратити на оборонну продукцію із США. 

Він вважає, що новий президент та його команда будуть не проти цього. А подальша підтримка Україна з боку Америки, ймовірно, буде у формі кредитів, а не пакетів допомоги, як раніше. 

Нові можливості для України

Волкер вважає, що в майбутньому Україна стане енергетично домінуючою країною в Європі, і це стосується всіх видів енергії. Зокрема, йдеться про традиційний природний газ, гідророзлив пласта нафти, а також про вітрову та сонячну енергетики, відновлювальні джерела енергії та ядерну енергетику на малих реакторах середньої потужності. 

"Ми повинні допомогти українцям. Я думаю, що все більше і більше людей будуть бачити в Україні рішення, що у нас в ЄС є проблеми з енергією, з відновлюваними джерелами енергії, і Україна є частиною розв'язання цих проблем. Другим напрямком будуть технології та інженерія. Українці вже дуже добре в цьому розбираються. Я хочу замовити слівце за Американський університет у Києві. І всі ви повинні його підтримати. Там викладають інженерію, цифрову інженерію, глобальне управління бізнесом", — додав політик. 

Нагадаємо, Курт Волкер у Давосі також назвав головну мету Трампа щодо України

Також ми писали, як масштабні світові компанії працюють під час війни в Україні. За словами президента американської торгової палати в Україні Андрія Гундера, великі бізнеси також воюють, але з цифровими атаками. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

23:03 У Львові за підпал авто ЗСУ судили підлітка — яке покарання

23:02 Зеленський провів зустріч зі спікером сейму Литви — про що йшлося

22:36 Одне з перших рішень Трампа буде пов'язане зі спортом

22:33 Писала у Viber про рейди ТЦК — на Прикарпатті судили жінку

22:19 Заробіток у TikTok — у Viber нова шахрайська схема

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:02 Чи мають право відбирати телефони у навчальних центрах ЗСУ

21:50 Буяльський вважає матч з Галатасараєм битвою за престиж Динамо

21:46 Промова Трампа — що сказав про війну і чи згадав Україну

Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

21:33 Куди не візьмуть працювати чоловіків без БЗВП — відповідь МОУ

23:03 У Львові за підпал авто ЗСУ судили підлітка — яке покарання

23:02 Зеленський провів зустріч зі спікером сейму Литви — про що йшлося

22:36 Одне з перших рішень Трампа буде пов'язане зі спортом

22:33 Писала у Viber про рейди ТЦК — на Прикарпатті судили жінку

22:19 Заробіток у TikTok — у Viber нова шахрайська схема

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:02 Чи мають право відбирати телефони у навчальних центрах ЗСУ

21:50 Буяльський вважає матч з Галатасараєм битвою за престиж Динамо

21:46 Промова Трампа — що сказав про війну і чи згадав Україну

21:33 Куди не візьмуть працювати чоловіків без БЗВП — відповідь МОУ

21:19 В Україні завтра потеплішає — де буде найвища температура повітря

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Text
Ексклюзив

18:37 Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Text

17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

Text

13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:33 Це ганьба — офіцер ЗСУ обурився через "паперову" армію

Text

11:39 Дикий пояснив, чому Україна не отримає більше установок Patriot

Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2025
Text

19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк