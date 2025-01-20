Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що інвестувати в Україну ризиковано. Однак ще більш ризиковано не інвестувати взагалі.

Про це Курт Волкер повідомив на панельній дискусії в Українському домі у Давосі, передає кореспондент Новини.LIVE.

Інвестування в Україну

Волкер заявив, що можливість номер один в Україні — це люди. За його словами, те, що демонструє український народ з моменту повномасштабного вторгнення — стійкість, яка не залежить від статі.

"Я маю на увазі, якщо ви подивитеся на Horizon Capital, то побачите, що вони мають 1,6 мільярда доларів в управлінні з погляду активів в Україні та регіоні. Я думаю, що в багатьох секторах, про які ми говорили — оборонний сектор, ШІ, АПК, харчова промисловість, всі технології — це люди, які роблять свої інвестиції", — йдеться у повідомленні.

Заморожування російських активів

За словами Волкера, очікується, що адміністрація Трампа посилить тиск на Європу щодо арешту російських активів. На його думку, певну частину цих коштів, можливо, навіть половину, потрібно витратити на оборонну продукцію із США.

Він вважає, що новий президент та його команда будуть не проти цього. А подальша підтримка Україна з боку Америки, ймовірно, буде у формі кредитів, а не пакетів допомоги, як раніше.

Нові можливості для України

Волкер вважає, що в майбутньому Україна стане енергетично домінуючою країною в Європі, і це стосується всіх видів енергії. Зокрема, йдеться про традиційний природний газ, гідророзлив пласта нафти, а також про вітрову та сонячну енергетики, відновлювальні джерела енергії та ядерну енергетику на малих реакторах середньої потужності.

"Ми повинні допомогти українцям. Я думаю, що все більше і більше людей будуть бачити в Україні рішення, що у нас в ЄС є проблеми з енергією, з відновлюваними джерелами енергії, і Україна є частиною розв'язання цих проблем. Другим напрямком будуть технології та інженерія. Українці вже дуже добре в цьому розбираються. Я хочу замовити слівце за Американський університет у Києві. І всі ви повинні його підтримати. Там викладають інженерію, цифрову інженерію, глобальне управління бізнесом", — додав політик.

Нагадаємо, Курт Волкер у Давосі також назвав головну мету Трампа щодо України.

Також ми писали, як масштабні світові компанії працюють під час війни в Україні. За словами президента американської торгової палати в Україні Андрія Гундера, великі бізнеси також воюють, але з цифровими атаками.