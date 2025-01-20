Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что инвестировать в Украину рискованно. Однако еще более рискованно не инвестировать вообще.

Об этом Курт Волкер сообщил на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, передает корреспондент Новини.LIVE.

Инвестирование в Украину

Волкер заявил, что возможность номер один в Украине — это люди. По его словам, то, что демонстрирует украинский народ с момента полномасштабного вторжения — стойкость, которая не зависит от пола.

"Я имею в виду, если вы посмотрите на Horizon Capital, то увидите, что они имеют 1,6 миллиарда долларов в управлении с точки зрения активов в Украине и регионе. Я думаю, что во многих секторах, о которых мы говорили — оборонный сектор, ИИ, АПК, пищевая промышленность, все технологии — это люди, которые делают свои инвестиции ", — говорится в сообщении.

Замораживание российских активов

По словам Волкера, ожидается, что администрация Трампа усилит давление на Европу относительно ареста российских активов. По его мнению, определенную часть этих средств, возможно, даже половину, нужно потратить на оборонную продукцию из США.

Он считает, что новый президент и его команда будут не против этого. А дальнейшая поддержка Украины со стороны Америки, вероятно, будет в форме кредитов, а не пакетов помощи, как раньше.

Новые возможности для Украины

Волкер считает, что в будущем Украина станет энергетически доминирующей страной в Европе и это касается всех видов энергии. В частности, речь идет о традиционном природном газе, гидроразливе пласта нефти, а также о ветровой и солнечной энергетике, возобновляемых источниках энергии и ядерной энергетике на малых реакторах средней мощности.

"Мы должны помочь украинцам. Я думаю, что все больше и больше людей будут видеть в Украине решение, что у нас в ЕС есть проблемы с энергией, с возобновляемыми источниками энергии, и Украина является частью решения этих проблем. Вторым направлением будут технологии и инженерия. Украинцы уже очень хорошо в этом разбираются. Я хочу замолвить словечко об Американском университете в Киеве. И все вы должны его поддержать. Там преподают инженерию, цифровую инженерию, глобальное управление бизнесом", — добавил политик.

Напомним, Курт Волкер в Давосе также назвал главную цель Трампа в отношении Украины.

Также мы писали, как масштабные мировые компании работают во время войны в Украине. По словам президента американской торговой палаты в Украине Андрея Гундера, крупные бизнесы также воюют, но с цифровыми атаками.