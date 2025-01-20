Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину arrow
Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

20 января 2025 г. 21:42

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Text
Эксклюзив

18:37Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Text

17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

Text

13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

Text

11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

Text

08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
Text

19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

Text

08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Text

17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

Text

13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

Text

11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

Text

08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
Text

19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

Text

08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что инвестировать в Украину рискованно. Однако еще более рискованно не инвестировать вообще.

Об этом Курт Волкер сообщил на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, передает корреспондент Новини.LIVE.

Инвестирование в Украину

Волкер заявил, что возможность номер один в Украине — это люди. По его словам, то, что демонстрирует украинский народ с момента полномасштабного вторжения — стойкость, которая не зависит от пола.

"Я имею в виду, если вы посмотрите на Horizon Capital, то увидите, что они имеют 1,6 миллиарда долларов в управлении с точки зрения активов в Украине и регионе. Я думаю, что во многих секторах, о которых мы говорили — оборонный сектор, ИИ, АПК, пищевая промышленность, все технологии — это люди, которые делают свои инвестиции ", — говорится в сообщении.

Замораживание российских активов

По словам Волкера, ожидается, что администрация Трампа усилит давление на Европу относительно ареста российских активов. По его мнению, определенную часть этих средств, возможно, даже половину, нужно потратить на оборонную продукцию из США.

Он считает, что новый президент и его команда будут не против этого. А дальнейшая поддержка Украины со стороны Америки, вероятно, будет в форме кредитов, а не пакетов помощи, как раньше.

Новые возможности для Украины

Волкер считает, что в будущем Украина станет энергетически доминирующей страной в Европе и это касается всех видов энергии. В частности, речь идет о традиционном природном газе, гидроразливе пласта нефти, а также о ветровой и солнечной энергетике, возобновляемых источниках энергии и ядерной энергетике на малых реакторах средней мощности. 

"Мы должны помочь украинцам. Я думаю, что все больше и больше людей будут видеть в Украине решение, что у нас в ЕС есть проблемы с энергией, с возобновляемыми источниками энергии, и Украина является частью решения этих проблем. Вторым направлением будут технологии и инженерия. Украинцы уже очень хорошо в этом разбираются. Я хочу замолвить словечко об Американском университете в Киеве. И все вы должны его поддержать. Там преподают инженерию, цифровую инженерию, глобальное управление бизнесом", — добавил политик.

Напомним, Курт Волкер в Давосе также назвал главную цель Трампа в отношении Украины.

Также мы писали, как масштабные мировые компании работают во время войны в Украине. По словам президента американской торговой палаты в Украине Андрея Гундера, крупные бизнесы также воюют, но с цифровыми атаками.

 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

00:30 Временное удостоверение гражданина — возьмут ли на учет

20 января 2025

23:59 На инаугурации Трампа Маск показал жест, напоминающий Sieg Heil

23:53 Макрон сделал заявление о войне в Украине и призыве добровольцев

23:37 Стало известно, когда Магучих вернется в спорт

23:32 В Киеве и областях объявили воздушную тревогу

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:03 Во Львове за поджог авто ВСУ судили подростка — какое наказание

23:02 Зеленский провел встречу со спикером сейма Литвы — о чем шла речь

22:36 Одно из первых решений Трампа будет связано со спортом

22:33 Писала в Viber о рейдах ТЦК — на Прикарпатье судили женщину

00:30 Временное удостоверение гражданина — возьмут ли на учет

20 января 2025

23:59 На инаугурации Трампа Маск показал жест, напоминающий Sieg Heil

23:53 Макрон сделал заявление о войне в Украине и призыве добровольцев

23:37 Стало известно, когда Магучих вернется в спорт

23:32 В Киеве и областях объявили воздушную тревогу

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:03 Во Львове за поджог авто ВСУ судили подростка — какое наказание

23:02 Зеленский провел встречу со спикером сейма Литвы — о чем шла речь

22:36 Одно из первых решений Трампа будет связано со спортом

22:33 Писала в Viber о рейдах ТЦК — на Прикарпатье судили женщину

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

17 января 2025

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Text

17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

Text

13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

Text

11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

Text

08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
Text

19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

Text

08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок