Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

У Давосі у понеділок, 20 січня, розпочався Всесвітній економічний форум. В ньому візьмуть участь делегації та лідери низки країн, зокрема, Президент України Володимир Зеленський. Україна має багато можливостей заявити про поточні проблеми та отримати можливість заручитися ще більшою підтримкою від партнерів.

Про це в ефірі Ранок.LIVE висловилась народна депутатка Єлизавета Ясько.

Для чого Україні потрібна участь в економічному форумі у Давосі

Єлизавета Ясько повідомила, що цьогоріч від парламенту у Давосі виступатиме десятеро депктатів. Крім того, на форумі передбачена низка українських заходів.

"В українському домі є український сніданок, українська вечеря, де запрошені різні гості, де ми виступаємо, де ми доносимо, що відбувається. Також навіть наші військові будуть представлені", — повідомила нардепка.

Натомість Україна може отримати нові можливості після участі у форумі в Давосі.

"Що ми очікуєм? Нові контакти, нові домовленості. Давос — це про кооперацію. Я, наприклад, знаю, що зараз відкрили нові програми страхування військових ризиків для України. Це дуже важливо. Про це треба розповідати, тому що інвестори, які хотіли б щось робити в Україні, для них важливо мати можливість страхування", — пояснила Єлизавета Ясько.

Своєю чергою нардепка повідомила, що розповідатиме на форумі про сферу освіти та вплив війни на неї.

"Я буду виступати на панелі присвяченій руйнуванням в сфері освіти, все, що війна скоїла в різних наших освітніх інституціях і що можна з цим робити, які програми потрібні, що зараз потрібно Україні. Напрацьовуємо, щоб більше знали де треба допомагати, де треба, наприклад, спонсорувати різні реабілітаційні проєкт, де є бізнес-можливості", — розповіла посадовиця.

Нагадаємо, під час панельної дискусії на економічному форумі в Давосі ексспецпредставник США по Україні висловився щодо того, чи варто інвесторам співпрацювати з Україною.

Також стали відомі подробиці роботи Українського дому на форумі в Давосі.