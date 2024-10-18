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Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

18 октября 2024 г. 19:56

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19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

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17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

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17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

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13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

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12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

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09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

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Народный депутат Михаил Цымбалюк прокомментировал скандал на Хмельнитчине. Он отметил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать должность по уставу.

Об этом он заявил в эфире Ранок.LIVE в пятницу,18 октября.

Нардеп о скандале в Хмельницкой области

"Прокуроры с инвалидностью не могут занимать должность по уставу", — подчеркнул депутат.

Цымбалюк призвал генпрокурора взять на себя ответственность за существующие проблемы в системе, обращая внимание на неудачные реформы. Он также отметил, что хотя изменения в Министерстве здравоохранения уже начаты, важно упорядочить ситуацию и в других структурах.

"В тот период, когда ребята погибают, получают ранения, а другие просто получают группы инвалидности и за это получают начисление (а ныне минимальная пенсия 2300) и вот они получают не менее 50 тысяч гривен денежного довольствия — это аморально", — заявил нардеп.

Ранее мы писали, что журналисты обнаружили, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником воспользовались схемой оформления фиктивной инвалидности.

Впоследствии глава Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник подтвердил, что 48 местных прокуроров имеют инвалидность . При этом он отметил, что это лишь малая часть прокуроров области и такое явление не слишком распространено.

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19:37 Три года и 200 млн грн — в Одессе завершили ремонт Деволановского спуска

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:32 Результаты переговоров в Европе и доклады в Киеве — обращение Зеленского

19:00 Поддерживает ли США План победы Украины — заявление главы Пентагона

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