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Це цинічно та смішно — боєць ЗСУ висловився про "прокурорів-інвалідів" з Хмельниччини

Це цинічно та смішно — боєць ЗСУ висловився про "прокурорів-інвалідів" з Хмельниччини

18 жовтня 2024 р. 03:16

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17 жовтня 2024
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23:53 Військовий заявив, що у війні мають взяти участь й жінки та пенсіонери

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23:52 Електроенергія в Україні подорожчає — експерт назвав коридор цін

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18:43 Нардеп заявив, що велика кількість ухилянтів є провалом держави

Text

17:57 Вступ до НАТО та участь військових КНДР у війні в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:02 Військові скаржаться на відсутність РЕБів на позиціях піхоти

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08:00 Нова дата "Рамштайну" та План перемоги України — ефір Ранок.LIVE

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Дуже смішно і недоречно дізнаватись новини про те, що 49 прокурорів Хмельницької області на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником скористалися схемою оформлення фіктивної інвалідності через заарештовану Тетяну Крупу. Це особливо цинічно через те, що зараз на фронті є військові, які продовжують воювати на спортивних протезах. 

Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Олександр Матяш в ефірі Вечір.LIVE.

Що заявив боєць ЗСУ про Хмельницьких прокурорів

Як відомо, отримувати фіктивні довідки про інвалідність цим прокурорам допомагала медико-соціальна експертна комісія під керівництвом депутатки облради від "Слуги народу" Тетяни Крупи.

Олександр Матяш заявив, що багато бійців попри втрату кінцівок за своїм бажанням продовжують воювати користуючись спортивними протезами.

"Оформлена інвалідність у прокурорів — це смішно. І проблема не в тому, що далі буде з цими людьми. Події в медіапросторі швидко забуваються в умовах війни. Тому такі люди можуть з часом з’явитися на новій посаді, коли про них ніхто не пам’ятатиме", — сказав Матяш.

Раніше ми писали, що скандал щодо корупції в МСЕК Хмельниччини викликав реакцію й у військових — командир другого штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук заявив, що більша частина ветеранів з Хмельниччини, які подали в МСЕК документи на інвалідність, отримувала відмову.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що наразі триває робота над реформуванням медико-соціальної експертизи. Урядовець зазначив, що плануються як глобальні, так і точкові зміни.

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02:37 Над Україною зійшов величезний "Місяць Мисливця" — коли ще можна милуватись Супермісяцями

02:02 Залужний оцінив План перемоги Зеленського, а також висловився щодо операції ЗСУ на Курщині

01:32 Українців на кордоні з Німеччиною ретельно перевірять — можуть не впустити у країну

01:32 Чоловік намагався організувати "віче" для усунення влади — що вирішив суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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