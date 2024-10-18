Це цинічно та смішно — боєць ЗСУ висловився про "прокурорів-інвалідів" з Хмельниччини

Дуже смішно і недоречно дізнаватись новини про те, що 49 прокурорів Хмельницької області на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником скористалися схемою оформлення фіктивної інвалідності через заарештовану Тетяну Крупу. Це особливо цинічно через те, що зараз на фронті є військові, які продовжують воювати на спортивних протезах.

Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Олександр Матяш в ефірі Вечір.LIVE.

Що заявив боєць ЗСУ про Хмельницьких прокурорів

Як відомо, отримувати фіктивні довідки про інвалідність цим прокурорам допомагала медико-соціальна експертна комісія під керівництвом депутатки облради від "Слуги народу" Тетяни Крупи.

Олександр Матяш заявив, що багато бійців попри втрату кінцівок за своїм бажанням продовжують воювати користуючись спортивними протезами.

"Оформлена інвалідність у прокурорів — це смішно. І проблема не в тому, що далі буде з цими людьми. Події в медіапросторі швидко забуваються в умовах війни. Тому такі люди можуть з часом з’явитися на новій посаді, коли про них ніхто не пам’ятатиме", — сказав Матяш.

Раніше ми писали, що скандал щодо корупції в МСЕК Хмельниччини викликав реакцію й у військових — командир другого штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук заявив, що більша частина ветеранів з Хмельниччини, які подали в МСЕК документи на інвалідність, отримувала відмову.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що наразі триває робота над реформуванням медико-соціальної експертизи. Урядовець зазначив, що плануються як глобальні, так і точкові зміни.