Корупція голови Хмельницької МСЕК — хто фігурує у справі Тетяни Крупи

Прокурор Іван Пеліван розповів про кримінальне провадження щодо очільниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії. За його словами, єдиною підозрюваною є Тетяна Крупа.

Про це Іван Пеліван сказав у коментарі Новини.LIVE у понеділок, 7 жовтня.

Корупція голови Хмельницької МСЕК

"Очільниця Хмельницького МСЕК Тетяна Крупа — єдина підозрювана у кримінальному провадженні", — сказав Пеліван, відповівши на питання про те, чи фігурує у справі її син, чи чоловік.

Він зазначив, що не може наразі розповісти інші факти, які розслідуються в цьому провадженні, оскільки триває досудове розслідування.

У прокурора запитали про список "ухилянтів", знайдений у підозрюваної, і чи будуть ці чоловіки фігурувати в кримінальному провадженні. Проте він відмовився коментувати цю інформацію.

Що передувало

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина, який є керівником головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Під час обшуків у них вдома знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США, розкішні коштовності й не тільки.

Також у руки співробітників ДБР потрапив список з ухилянтів, які за хабарі отримували довідки про непридатність до військової служби через фіктивні діагнози.

А 7 жовтня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Тетяні Крупі.