Коррупция главы Хмельницкой МСЭК — кто фигурирует по делу Татьяны Крупы

Прокурор Иван Пеливан рассказал об уголовном производстве в отношении главы Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии. По его словам, единственной подозреваемой является Татьяна Крупа.

Об этом Иван Пеливан сказал в комментарии Новини.LIVE в понедельник, 7 октября.

Коррупция главы Хмельницкой МСЭК

"РуководительнХмельницкого МСЭК Татьяна Крупа — единственная подозреваемая в уголовном производстве", — сказал Пеливан, ответив на вопрос о том, фигурирует ли в деле ее сын или муж.

Он отметил, что не может рассказать другие факты, которые расследуются в этом производстве, поскольку продолжается досудебное расследование.

У прокурора спросили о списке "уклонистов", найденном у подозреваемой, и будут ли эти мужчины фигурировать в уголовном производстве. Однако он отказался комментировать эту информацию.

Что предшествовало

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК и ее сына, который является руководителем главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Во время обысков у них дома нашли наличными почти 6 миллионов долларов США, роскошные драгоценности и не только.

Также в руки сотрудников ГБР попал список уклонистов, которые за взятки получали справки о непригодности к военной службе из-за фиктивных диагнозов.

А 7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Татьяне Крупе.