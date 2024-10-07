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Коррупция главы Хмельницкой МСЭК — кто фигурирует по делу Татьяны Крупы

Коррупция главы Хмельницкой МСЭК — кто фигурирует по делу Татьяны Крупы

7 октября 2024 г. 17:49

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17:49 Коррупция главы Хмельницкой МСЭК — кто фигурирует по делу Татьяны Крупы

Text

17:08 В Киеве открыли фотовыставку "Небо падает"

Text

16:28 В Азове объяснили, почему эффективность бойца зависит от правильного обучения

Text

16:25 Удар по нефтяному терминалу в Крыму — Братчук оценил масштабы атаки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

Text

12:53 Адвокат сделал заявление об ответственности за коррупционные преступления

Text

12:42 Тимочко оценил, насколько хорошо укреплены оборонные линии вокруг Днепра.

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08:00 Смерть на фронте зятя Фарион и жесткие обстрелы Сумщины — эфир Ранок.LIVE

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Прокурор Иван Пеливан рассказал об уголовном производстве в отношении главы Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии. По его словам, единственной подозреваемой является Татьяна Крупа.

Об этом Иван Пеливан сказал в комментарии Новини.LIVE в понедельник, 7 октября.

Коррупция главы Хмельницкой МСЭК

"РуководительнХмельницкого МСЭК Татьяна Крупа — единственная подозреваемая в уголовном производстве", — сказал Пеливан, ответив на вопрос о том, фигурирует ли в деле ее сын или муж.

Он отметил, что не может рассказать другие факты, которые расследуются в этом производстве, поскольку продолжается досудебное расследование.

У прокурора спросили о списке "уклонистов", найденном у подозреваемой, и будут ли эти мужчины фигурировать в уголовном производстве. Однако он отказался комментировать эту информацию.

Что предшествовало

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК и ее сына, который является руководителем главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Во время обысков у них дома нашли наличными почти 6 миллионов долларов США, роскошные драгоценности и не только.

Также в руки сотрудников ГБР попал список уклонистов, которые за взятки получали справки о непригодности к военной службе из-за фиктивных диагнозов.

А 7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Татьяне Крупе.

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18:17 Синоптики предупредили жителей Харькова об опасной погоде завтра

18:12 Еще один защитник сборной Украины травмировался и пропустит важные матчи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:04 На курорте в Одесской области продают базу отдыха за 60 тыс. долларов

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17:49 Коррупция главы Хмельницкой МСЭК — кто фигурирует по делу Татьяны Крупы

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17:08 В Киеве открыли фотовыставку "Небо падает"

Text

16:28 В Азове объяснили, почему эффективность бойца зависит от правильного обучения

Text

16:25 Удар по нефтяному терминалу в Крыму — Братчук оценил масштабы атаки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

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12:53 Адвокат сделал заявление об ответственности за коррупционные преступления

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12:42 Тимочко оценил, насколько хорошо укреплены оборонные линии вокруг Днепра.

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08:00 Смерть на фронте зятя Фарион и жесткие обстрелы Сумщины — эфир Ранок.LIVE

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00:29 Голодные, оборванные и пьют из луж — штурмовик рассказала о пленных РФ