Это цинично и смешно — боец ВСУ высказался о "прокурорах-инвалидах" с Хмельнитчины

Очень смешно и неуместно узнавать новости о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником воспользовались схемой оформления фиктивной инвалидности с помощью арестованной Татьяны Крупы. Это особенно цинично из-за того, что сейчас на фронте есть военные, продолжающие воевать на спортивных протезах.

Об этом заявил военнослужащий ВСУ Александр Матяш в эфире Вечір.LIVE.

Что заявил боец ВСУ о Хмельницких прокурорах

Как известно, получать фиктивные справки об инвалидности этим прокурорам помогала медико-социальная экспертная комиссия под руководством депутата облсовета от "Слуги народа" Татьяны Крупы.

Александр Матяш заявил, что многие бойцы, несмотря на потерю конечностей, по своему желанию продолжают воевать пользуясь спортивными протезами.

"Оформлена инвалидность у прокуроров — это смешно. И проблема не в том, что дальше будет с этими людьми. События в медиапространстве быстро забываются в условиях войны. Поэтому такие люди могут со временем появиться на новой должности, когда о них никто не будет помнить", — сказал Матяш.

Ранее мы писали, что скандал по поводу коррупции в МСЭК Хмельнитчины вызвал реакцию и у военных — командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук заявил, что большая часть ветеранов из Хмельнитчины, подавших в МСЭК документы на инвалидность, получала отказ.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что сейчас идет работа над реформированием медико-социальной экспертизы. Чиновник отметил, что планируются как глобальные, так и точечные изменения.