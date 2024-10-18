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Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

18 жовтня 2024 р. 19:56

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17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

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17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

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13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

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12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

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08:00 Мобілізація жінок та повернення до ядерної зброї — ефір Ранок.LIVE

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03:16 Це цинічно та смішно — боєць ЗСУ висловився про "прокурорів-інвалідів" з Хмельниччини

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Народний депутат Михайло Цимбалюк прокоментував скандал на Хмельниччині. Він зазначив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати посаду за статутом.

Про це він заявив в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю,18 жовтня.

Нардеп про скандал на Хмельниччині

"Прокурори з інвалідністю не можуть обіймати посаду за статутом", — наголосив депутат.

Цимбалюк закликав генпрокурора взяти на себе відповідальність за існуючі проблеми в системі, звертаючи увагу на невдалі реформи. Він також зазначив, що хоча зміни в Міністерстві охорони здоров’я вже розпочато, важливо впорядкувати ситуацію й в інших структурах.

"В той період, коли хлопці гинуть, отримують поранення, а інші просто отримують групи інвалідності й за це отримують нарахування (а нині мінімальна пенсія 2300) і от вони отримують не менше 50 тисяч гривень грошового забезпечення — це аморально", — заявив нардеп.

Раніше ми писали, що журналісти виявили, що 49 прокурорів Хмельницької області на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником скористалися схемою оформлення фіктивної інвалідності.

Згодом, голова Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник підтвердив, що 48 місцевих прокурорів мають інвалідність. При цьому він зазначив, що це лише мала частина прокурорів області і таке явище не є аж надто поширеним.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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