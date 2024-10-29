Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

Нардеп Анна Скороход заявила, что за все время каденции Андрея Костина в должности генпрокурора ей ни разу не был согласован личный прием. Она также отметила, что не смогла попасть на встречи с его заместителями.

Об этом она рассказала в эфире Вечір.LIVE во вторник, 29 октября.

Нардеп об уходе Костина

"Это боги, а что там депутаты какие-то. Понимаете, поэтому здесь, честно, у нас настолько разрыв и настолько уничтожен институт парламентаризма, что я даже не знаю, как его восстанавливать в сегодняшних условиях", — заявила Скороход.

Напомним, что Андрей Костин возглавил офис генпрокурора в июле 2022 года, а неделю назад подал в отставку на фоне скандалов, связанных с получением инвалидности прокурорами.

Напомним, в Верховной Раде Украины поддержали увольнение Андрея Костина. В должности Генерального прокурора он работал с 28 июля 2022 года.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что замены на место генпрокурора не нашли.