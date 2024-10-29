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Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

29 жовтня 2024 р. 20:52

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20:52 Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

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19:39 Німеччина продовжила термін перебування українських біженців

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19:26 Нардепка Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам

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17:51 Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

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15:00 У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

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13:02 Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

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12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

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Нардепка Анна Скороход заявила, що за весь час каденції Андрія Костіна на посаді генпрокурора їй жодного разу не було погоджено особистий прийом. Вона також зазначила, що не змогла потрапити на зустрічі з його заступниками.

Про це вона розповіла в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 29 жовтня.

Нардепка про звільнення Костіна

"Це боги, а що там депутати якісь. Розумієте, тому тут, чесно, у нас настільки розрив і настільки знищена інституція парламентаризму, що я навіть не знаю, як її відновлювати в умовах сьогодення", — заявила Скороход.

Нагадаємо, що Андрій Костін очолив Офіс генпрокурора в липні 2022 року, а тиждень тому подав у відставку на тлі скандалів, пов’язаних із отриманням інвалідності прокурорами.

Нагадаємо, у Верховній Раді України підтримали звільнення Андрія Костіна. На посаді Генерального прокурора він працював з 28 липня 2022 року.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що наразі заміни на місце генпрокурора не знайшли.

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21:13 У Києві хочуть демонтувати пам'ятники Булгакову й Ахматовій

21:13 Жінка передавала РФ позиції військових — що вирішив суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:08 Залужний зустрівся з політиками Британії — фото

20:38 Росіяни впритул наблизились до Куп'янська, — МВА

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19:39 Німеччина продовжила термін перебування українських біженців

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19:26 Нардепка Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам

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15:00 У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

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12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

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