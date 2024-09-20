Нардеп Волынец заявил, что силовые структуры требуют от мобильных операторов информацию о людях

Народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец заявил, что украинские силовые структуры требуют от мобильных операторов предоставления информации об определенных лицах. По его словам, они пользуются и злоупотребляют этим.

Об этом Михаил Волынец сказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 20 сентября.

Информация об украинцах от мобильных операторов

Волынец отметил, что это "не афишируется, но происходит". Он ответил, есть ли безопасный мессенджер.

"Абсолютно все прослушивается, и я подчеркиваю: если дадут доступ к коду, то тебя будут слушать так же, как сейчас мы с вами общаемся в студии", — добавил нардеп.

Напомним, правительство одобрило изменения в постановление №76. Теперь крупные интернет-провайдеры и мобильные операторы получат возможность резервировать своих работников.

Также 19 сентября в работе оператора телекоммуникационной связи "Киевстар" произошел сбой.