Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець заявив, що українські силові структури вимагають від мобільних операторів надання інформації про певних осіб. За його словами, вони користуються і зловживають цим.

Про це Михайло Волинець сказав в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 20 вересня.

Інформація про українців від мобільних операторів

Волинець зазначив, що це "не афішується, але відбувається". Він відповів, чи є наразі безпечний месенджер.

"Абсолютно все прослуховується, і я наголошую: якщо дадуть доступ до коду, то тебе слухатимуть так само, як зараз ми з вами спілкуємося в студії", — додав нардеп.

Нагадаємо, уряд схвалив зміни до постанови № 76. Тепер великі інтернет-провайдери та мобільні оператори отримають можливість резервувати своїх працівників.

Також 19 вересня у роботі оператора телекомунікаційного зв'язку "Київстар" стався збій.